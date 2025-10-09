EN VIVO
Crisis en el Gobierno

Francos le pidió a Milei cambios en el Gabinete: "Problemas de gobernabilidad"

A 17 días de las elecciones, Francos reconoció "problemas" de gobernabilidad, se animó a pedirle a Milei que haga cambios en su Gabinete y apuntó contra ciertos "actores" del equipo del Presidente que no son funcionarios pero que "toman decisiones".

09 de octubre, 2025 | 10.44

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, le aconsejó al presidente Javier Milei hacer cambios en su Gabinete luego de las elecciones para poder "solucionar los problemas de gobernabilidad" que atraviesa La Libertad Avanza (LLA). También se mostró molesto con "actores del equipo de gobierno" que no están formalmente en la gestión pero que "están tomando decisiones".

"Mi opinión al Presidente es que habría que integrar un Gabinete que nos permita tener mayorías para gobernar, porque eso da comienzo a la solución de los problemas que hoy tenemos en la gobernabilidad del país", dijo Francos en un reportaje con Infobae.

Noticia en desarrollo...

