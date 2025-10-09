El jefe de gabinete, Guillermo Francos, le aconsejó al presidente Javier Milei hacer cambios en su Gabinete luego de las elecciones para poder "solucionar los problemas de gobernabilidad" que atraviesa La Libertad Avanza (LLA). También se mostró molesto con "actores del equipo de gobierno" que no están formalmente en la gestión pero que "están tomando decisiones".

"Mi opinión al Presidente es que habría que integrar un Gabinete que nos permita tener mayorías para gobernar, porque eso da comienzo a la solución de los problemas que hoy tenemos en la gobernabilidad del país", dijo Francos en un reportaje con Infobae.

Noticia en desarrollo...