La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiso desmentir que su cartera estaba al tanto de los vínculos entre el empresario narco Fred Machado y el excandidato libertario José Luis Espert pero terminó confirmando que "todo el mundo lo sabía". En un reportaje televisivo, la funcionaria admitió que el organismo contaba con un informe del Departamento de Seguridad de Estados Unidos desde 2021 con el detalle de la relación entre ambos.

"Este informe lo que hace es reunir toda la información que había de Fred Machado, que no eran delitos en la Argentina, sino en Estados Unidos y otras partes del mundo, como en México. Con esto, y con una investigación que hacen los distintos departamentos de narcotráfico del Ministerio Público Fiscal, se hace un procesamiento; una causa que arranca en el 2021 donde está incluido Espert, y esa causa es la que lleva adelante Martínez de Giorgi. Es decir que, cuando nosotros llegamos al Gobierno en 2023 esto ya estaba procesado, estaba en la Justicia, era parte de un expediente judicial con una causa en marcha”, dijo Bullrich en diálogo con Todo Noticias.

La funcionaria se refería al "documento secreto" que envió el Departamento de Seguridad estadounidense en 2023, con el que advirtió al Gobierno nacional que había "un proceso judicial" con un argentino involucrado que era Machado. Fue a raíz de este informe que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal elaboró otra carpeta, según Bullrich. “Este informe, que algunos dicen hoy que nosotros lo guardamos, fue enviado en el 2021 a la Justicia, y que es parte de un expediente judicial, es decir, no hay nada que se haya escondido”, planteó.

Ante esto, el periodista que la entrevistaba la interrumpió y le consultó si estaba o no confirmando que "ya sabían" que el excandidato Espert "estaba siendo investigado colateralmente" por su relación con Machado. "No, bueno... es un informe que va a la Justicia, que queda dentro de los informes del Ministerio de Seguridad. Nosotros no miramos los informes de 2021, no tenemos ni idea de qué informes hay de 2021. Sabíamos que hay una causa abierta. En esa causa ya estaba nombrado Espert. Esto era público. Ya había pasado del ámbito de inteligencia, que era un documento secreto, al ámbito público. Todo el mundo lo sabía", aclaró.

Qué dice el documento de EEUU

Desde la Casa Blanca enviaron un requerimiento en el que se informa que Machado habría estado involucrado en una serie de delitos vinculados al narcotráfico, y se detallan cuatro incidentes específicos ocurridos en los últimos años.

El texto menciona la caída de dos aeronaves -una en Venezuela y otra en México-, así como la interceptación de otros dos vuelos en Guatemala y Belice, todos con cargamentos que sumaban un total de 6.400 kilos de droga, presuntamente traficada por el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.