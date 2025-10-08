Espert pidió licencia en Diputados hasta diciembre, tras bajar su candidatura

En medio del escándalo por renunciar a su candidatura tras conocerse sus vínculos con el empresario narco Fred Machado, el diputado libertario José Luis Espert solicitó una "licencia por motivos particulares" hasta el 8 de diciembre de este año. En paralelo, la oposición pretende expulsarlo como legislador con una moción en la Cámara de Diputados.

"Señor Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Martín Menem, de mi consideración: Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año", dijo Espert en una nota enviada al titular de la Cámara Baja.

Noticia en desarrollo...