Espert complicado: la Justicia allanó la casa del excandidato

La Justicia Federal allanó este jueves la casa del excandidato libertario José Luis Espert, imputado en una causa que investiga sus vínculos con el empresario narco Fred Machado. Miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) ingresaron con una orden de allanamiento a su domicilio en la localidad bonaerense de Beccar.

Cerca de las 11.30, un grupo de funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas federales tocaron el timbre de la casa de Espert para exhibirle la orden que emitió el Juzgado Federal 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli. El allanamiento se produce dos días después de que el fiscal federal Fernando Domínguez inicie una investigación contra el excandidato por presunto lavado de dinero, una causa que se inició por la denuncia presentada hace dos semanas por el dirigente de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois.

La investigación sobre Espert está vinculada con los US$ 200.000 cobró en el año 2020 el excandidato por parte del empresario Machado, sobre quien pesa un pedido de extradición a Estados Unidos para ser juzgado por lavado, estafa y narcotráfico en ese país, una solicitud ya aprobada por la Corte Suprema de Justicia.

En la denuncia en la que está imputado se busca determinar si esos fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

En paralelo, también se produjo una requisa en las oficinas que el excandidato libertario tiene en el anexo de la Cámara de Diputados.

La licencia de Espert tras renunciar a su candidatura

El allanamiento se produce un día después de que el economista liberal solicite una "licencia" de su banca en la Cámara de Diputados hasta el 8 de diciembre de este año. El ahora diputado en uso de licencia presentó un documento de dos líneas en el que argumentó "motivos particulares" para ausentarse del Congreso. Aunque en principio no aclaró que sería sin goce de sueldo, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, aclaró que Espert no seguirá cobrando dinero.

La licencia de Espert se conoció 24 horas después de renunciar a presidir la Comisión de Presupuesto y luego de dar de baja su candidatura como cabeza de lista de diputados por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.