En una jornada picante, Diputados aprobó reforma de los DNU pero vuelve al Senado

Desde hace meses ya, el Congreso resulta escenario de derrotas a repetición para un oficialismo que se esmeró en romper puentes con toda la oposición, aún la dialoguista. La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados no fue la excepción con la sanción en general de la ley que modifica el trámite de los DNU, una herramienta de la que Javier Milei hizo uso y abuso en la primera mitad de su mandato. Sin embargo, Un grupo de diputados, de los que hasta hace no tanto eran dialoguistas, evitó votar en particular un artículo clave, por lo que el proyecto volverá al Senado y salvaron al Ejecutivo de una nueva caída, luego de que el gobierno de Donald Trump le reclamara rearmar un esquema de gobernabilidad. En una sesión marcada por la tensión, la Cámara aprobó que el juez Lino Mirabelli avance con medidas para registre y secuestre bienes de José Luis Espert, quien pidió licencia hasta el fin de su mandato como diputado.