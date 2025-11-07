Tras participar de dos eventos junto a líderes de la derecha mundial en Miami y Palm Beach, el presidente Javier Milei arribó esta madrugada a Nueva York para asistir al Council of de Americas, donde se reunirá con empresarios y dará un discurso cerca de las 12 del mediodía. Luego, el mandatario y su comitiva partirá rumbo a La Paz, Bolivia, para ser parte de la asunción del nuevo presidente electo boliviano, Rodrigo Paz.
Milei cierra su gira por EEUU y viaja a Bolivia
El Presidente continúa con su decimotercer viaje por Estados Unidos, que culminará esta noche cuando parta a Bolivia para asistir a la asunción presidencial de Rodrigo Paz.
La deuda del BCRA ya llega a 27.000 millones y ocultan información crítica
El Gobierno terminó convirtiendo en deuda del Banco Central los dólares que aportó el Tesoro de Estados Unidos para el salvataje de la administración de Javier Milei. En lugar de cerrar el Banco Central, el Presidente lo endeudó por 27 mil millones de dólares.
El Gobierno de Javier Milei endeudó por 27 mil millones de dólares al Banco Central y oculta la información sobre el verdadero estado contable de la entidad monetaria, tanto en los términos del endeudamiento en dólares, como plazos y tasas, como del costo de la administración de la liquidez del sistema que dejó de hacer a través de instrumentos como los pases activos y pasivos.
Bullrich asumirá la presidencia del bloque de LLA y le disputa poder a Villarruel
A partir de diciembre, la actual ministra de Seguridad Nacional comandará la bancada oficialista en la Cámara alta, que preside la Vicepresidenta, y quien la Casa Rosada marcó como enemiga. Qué dice la titular del Senado.
Patricia Bullrich será la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA). La ministra de Seguridad Nacional saliente desembarcará en la Cámara alta con un rol protagónico, en los dominios de una de las principales adversarias de la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Bullrich quiere llevarse a los diputados PRO que entraron en su lista
La ministra de Seguridad ya incorporó ocho diputados y una senadora al bloque de La Libertad Avanza. Sin embargo, aún quedan varios legisladores en el bloque amarillo que accedieron al Congreso en 2023 gracias a la lista de La Fuerza del Cambio, con la que Bullrich compitió.
A lo Pac-Man, Patricia Bullrich quiere sumar a filas libertarias a los legisladores nacionales que aún integran las filas del PRO pero que ingresaron al Congreso en 2023 a través de su lista. La Fuerza del Cambio, impulsora de la aventura presidencial de la ministra y futura senadora, se impuso en las elecciones internas de Juntos por el Cambio y permitió que muchos parlamentarios ejerzan actualmente sus cargos.
La clase media está cada vez más complicada y hace malabares para mantener el consumo
Para que una persona entre dentro de la categoría de clase media, sus ingresos tienen que ser de entre $2.000.000 y $6.500.000.
La clase media, que tiene algo de vinculación económica y mucho de aspiracional, se mantiene estancada. Los dos canales de ascenso social hacia ese segmento socioeconómico que supo dar tranquilidad a quienes lo alcanzaban no cumplen esa función. La educación y el trabajo ya no aseguran el acceso a la clase media. En términos meramente económicos, para ser considerado de clase media, los ingresos tienen que ser entre $2.000.000 y $6.500.000. Esto representa aproximadamente entre 2 y 5 canastas básicas totales.
En EE.UU., Milei dijo estar cerca de tener mayoría en el Congreso para sus reformas
Desde Miami, Milei le agradeció a Trump por "haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina cuatro veces superior al anterior".
El presidente Javier Milei aseguró en Estados Unidos que, con la nueva composición del Congreso de la Nación, el oficialismo podrá construir "las mayorías políticas" para conseguir las reformas que propone La Libertad Avanza (LLA), incluidas la laboral, la tributaria y la penal.