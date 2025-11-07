Milei cierra su gira por EEUU y viaja a Bolivia

La clase media, que tiene algo de vinculación económica y mucho de aspiracional, se mantiene estancada. Los dos canales de ascenso social hacia ese segmento socioeconómico que supo dar tranquilidad a quienes lo alcanzaban no cumplen esa función. La educación y el trabajo ya no aseguran el acceso a la clase media. En términos meramente económicos, para ser considerado de clase media, los ingresos tienen que ser entre $2.000.000 y $6.500.000. Esto representa aproximadamente entre 2 y 5 canastas básicas totales.