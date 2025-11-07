¿Se amplía el bloque de LLA? Un diputado cordobés dijo que quiere incorporarse

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados continúa sumando candidatos para ampliarse luego de la victoria del partido de Javier Milei en las elecciones legislativas, con el pedido de un diputado nacional de la provincia de Córdoba de origen radical.

Se trata de Luis Picat, quien tiene mandato hasta 2027 tras haber sido electo hace dos años por la UCR. Sin embargo, el diputado mostró desde el inicio un alineamiento con las posiciones de LLA en la Cámara baja, por lo que fue expulsado del radicalismo en 2024.

Por eso, hoy Picat integra el bloque Liga del Interior-ELI junto con otros cinco diputados, en su mayoría ex radicales mileístas. Aunque forma un interbloque con LLA, el cordobés adelantó que tiene la intención de directamente integrar el bloque libertario que preside Gabriel Bornoroni.

“Sumarnos a la Liberad Avanza sería algo lógico, pero es algo que tenemos que discutir en el interbloque. Yo no tengo inconvenientes en pasarme al bloque de La Libertad Avanza”, dijo, en ese sentido, Picat al medio La Voz de Córdoba. Además, el legislador confirmó además que ya mantuvo conversaciones con Bornoroni, para analizar su incorporación formal.

El diputado cordobés afirmó que la decisión no implica una subordinación política, sino que busca “ser socios en una construcción común”, aunque implicaría que dejará de formar parte de un interbloque.

Karen Reichardt admitió que no leyó la Constitución ni el reglamento de Diputados

En paralelo, otros integrantes confirmados del bloque libertario a partir del 10 de diciembre ya generan polémica con sus declaraciones. La diputada electa por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt admitió que no leyó ni la Constitución ni el reglamento de la Cámara de Diputados, a pocos días de haber sida elegida como representante en la Cámara Baja. "Es largo, tedioso, letra chiquita", lanzó sobre el regalo de Karina Milei a cada legislador. Se comprometió a leer este fin de semana.

"Pará, fue el martes. ¿Sabés lo que fue desde que dije que sí y firmé?", respondió Reichardt en diálogo con CNN Radio. La modelo y conductora televisiva, que fue electa como diputada libertaria por la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre pasado, se refería de esta manera a la consulta de si había leído o no la Constitución y el reglamento que les obsequió la hermana de Javier Milei a todos los legisladores que fueron elegidos.

"Este fin de semana me voy a poner con eso", indicó Reichardt y luego se excusó al decir que se trata de un texto "largo y tedioso, con la letra chiquita". "Todo lo feo para los que no somos grandes lectores. Tengo que leer mucho ahora", planteó. Pese a reconocer no haber leído el texto, la conductora lo calificó como un buen regalo. "Está bueno, es atinado", deslizó.