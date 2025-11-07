La OCDE alerta que la "liberalización del mercado" de Milei debilita la industria local

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó este viernes su informe de perspectivas económicas para Latinoamérica, enfocado en la transformación productiva. En este documento reconoce las reformas estructurales impulsadas por Milei para estabilizar la economía y fomentar el crecimiento a largo plazo, pero también advierte que su política de "liberación radical" podría debilitar al sector industrial.

La OCDE califica a Argentina como un "caso particular" por su Plan de Liberalización Económica y el denominado 'Plan Motosierra' para la desregulación. La organización internacional plantea que los planes de Milei en Argentina buscan minimizar la intervención estatal en los sectores productivos, eliminar los subsidios industriales, reducir las barreras comerciales y privatizar las empresas estatales, a la par que priorizan la estabilización macroeconómica.

"En cuanto a las políticas de transformación productiva, Argentina emprendió una primera serie de reformas estructurales con el objetivo de estabilizar la economía y fomentar el crecimiento a largo plazo desde diciembre de 2023. Una consolidación fiscal y la suspensión del financiamiento monetario han reducido significativamente la inflación desde 2024. Los esfuerzos de estabilización incluyeron ajustes fiscales específicos para mejorar la eficiencia del gasto público, en particular mediante recortes discrecionales en el gasto de capital", destaca el informe.

La industria en problemas

La OCDE advierte que "este modelo enfrenta importantes desafíos en su implementación, especialmente considerando la larga trayectoria industrial de Argentina y sus capacidades productivas acumuladas, que corren el riesgo de ser debilitadas en lugar de aprovechadas bajo la trayectoria actual".

"Para impulsar aún más la productividad, Argentina ha simplificado las regulaciones empresariales y reducido las barreras comerciales, lo que ha generado mejoras notables en el entorno empresarial", sostiene la OCDE. En el sector energético, la organización destaca el desarrollo de la formación de esquisto Vaca Muerta y la nueva infraestructura de oleoductos, "que posicionan a Argentina como un futuro exportador neto de energía".

"En septiembre de 2024, el Gobierno lanzó un régimen preferencial para proyectos de inversión a gran escala, que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a US$200 millones, garantizadas por 30 años", agrega la OCDE. "El ajuste fiscal general, sumado a los importantes efectos de la valoración cambiaria, ha propiciado una reducción sustancial de la deuda pública bruta como porcentaje del PIB".

El documento señala que, "al mejorar la estabilidad macroeconómica e incentivar la inversión a gran escala, Argentina está sentando las bases para una base productiva más dinámica y diversificada".