La inflación en CABA de octubre fue de 2,2% y acumula un 25,3% en el año

La inflación en CABA de octubre fue de 2,2%, similar a la del mes previo, impulsada por alimentos, transporte, salud y los gastos en vivienda, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año se ubicó en el 25,3% y con relación al mismo mes del año pasado la variación es de 33,6%.

Este incremento revela que la suba del tipo de cambio tuvo efecto sobre los precios, aunque acotado por el freno de la actividad económica. La variación mensual se explicó fundamentalmente por las subas observadas en cinco divisiones clave: Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; Transporte; y Salud.

Las subas por rubros

En detalle, la división con mayor incidencia fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (con una ponderación del 17,43%), que se incrementó un 2%, aportando 0,40 puntos porcentuales a la variación total. Este aumento se debió principalmente a las actualizaciones en los valores de los alquileres (2,2%) y de los gastos comunes por la vivienda (2,1%).

Le siguió en importancia Alimentos y bebidas no alcohólicas con alza de 2,1% mensual. Dentro de esta división, los principales impulsos provinieron de frutas (que mostró un alza del 8,6%), seguida por pan y cereales (2,7%) y carnes (1,7%).

Los gastos en salud se elevaron 2%, de incidencia, motivada por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga (1,9%). Transporte registró un alza de 1,9% debido a los ajustes en los precios de combustibles y lubricantes, aunque la caída en los valores de los pasajes aéreos (-9,2%) contribuyó a atenuar el alza.

Restaurantes y hoteles subió 2,1%, impulsada por los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. En el análisis de los agregados principales, los bienes subieron 2,2% y los servicios 2,1%. Así, en los primeros diez meses del año los Bienes acumularon una suba de 19,3% y los Servicios de 29,2%. En términos interanuales, los Bienes se mantuvieron estables en 23,7% y los Servicios se desaceleraron hasta 40,3%.

La agrupación Regulados aumentó 1,9%, destacándose los ajustes en los valores de las cuotas de la medicina prepaga, en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar y en los aranceles de los establecimientos educativos (nivel inicial, primario y secundario). Así, este agregado desaceleró su ritmo de suba hasta 32,8%.