La inflación de alimentos sube al 3% en octubre y marca su sexto mes consecutivo de aceleración

La inflación en alimentos fue del en 3% en octubre, de acuerdo al último informe de la consultora EcoGo. De esta manera, la suba de precios a nivel general se aceleraría por sexto mes consecutivo y el arranque de noviembre pinta complicado por el aumento determinado en carnes y tarifas de servicios públicos esenciales.

El balance de octubre cerró 0,1 puntos por encima de lo registrado en septiembre. Durante las primeras cuatro semanas del mes, con el tipo de cambio al alza y ante la expectativa de las elecciones, la inflación registrada en alimentos anotó subas semanales de entre el 0,5% y 0,9%. Tras el triunfo del oficialismo, la dinámica tendió a moderarse y la ultima semana registró una suba del 0,2%.

Alimentos consumidos dentro y fuera del hogar

Los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron un incremento del 2,7%, mientras que los consumidos fuera del hogar experimentaron una suba del 4%. Así, en los últimos 12 meses acumulan alzas del 38,1% y 43,4% respectivamente y dejan un arrastre para el mes de noviembre de 1,1 puntos, por encima de lo registrado el mes pasado.

En octubre, el 32,3% de la canasta de alimentos mostró variaciones, siendo 23 % positivas y 9,3% negativas. Según el reporte, esto implica un leve aumento en la cantidad de productos que experimentaron variaciones respecto al mes anterior, donde la difusión se ubicó en 31 ,8%.

Inflación de octubre: cómo el fue a cada categoría de alimentos

Carnes

Las carnes registraron una suba del 0,6% en octubre, impulsadas por el aumento en el precio del pescado (3%), fiambres (5,9%), cerdo (1,3%) y pollo (0,9%). La carne vacuna, traccionó el indicador a la baja, registrando una caída en el mes del 0,1%, en línea con lo sucedido en el mercado mayorista donde sólo en la tercera semana del mes se ubicó al alza. Si bien los cortes traseros experimentaron una variación positiva (+0,6%), no fue suficiente para compensar la caída en los delanteros (- 0,8%).

Frutas y Verduras

En octubre, las frutas se ubicaron al alza y anotaron una suba del 12,6%. El fin de la temporada de los cítricos, que llevó a un aumento del 17,4% en esta categoría, junto con la suba en el precio de la manzana (9,3%), fueron claves para explicar la variación en el precio de las frutas . En el caso de las verduras, el aumento en la categoría “otras verduras frescas y congeladas” (6,2%) fue clave traccionando el segmento, que registró una suba del 5,6%.

Bebidas e infusiones

La categoría se destacó en el mes con un aumento del 3%, impulsado por la suba en el precio de la cerveza (7%) y las bebidas gaseosas (4,1%). En lo que va del año, el rubro acumula una suba del 31,4%, levemente por encima del promedio de los alimentos.

Bienes y servicios varios

La categoría encabezó nuevamente el ranking de subas este mes, tras anotar un aumento de 3,4%. El principal impulso lo dio el arrastre que dejó la suba en el precio de los cigarrillos sobre el cierre de septiembre (6,3% en la tercera semana) . Los artículos descartables también se destacaron, con un aumento del 4,7%.

Esparcimiento

De cara al comienzo de las vacaciones de verano y las fiestas, la categoría anotó una suba del 2,4%. Se destacaron los aumentos en turismo (3,7%), donde los pasajes de avión fueron los más afectados con una suba del 8,5%. Los juegos y juguetes y las computadoras y accesorios también experimentaron subas relevantes, con aumentos del 6,9% y 6,2% respectivamente.

Salud

La categoría registró una suba del 1,6% en el mes, impulsada por la suba en el precio de las prepagas, que en promedio experimentaron un aumento del 1,9%. Dentro de los fármacos se destacaron los psicofármacos (1,7%) y cardiovasculares (1,6%).

Qué aumentos están confirmados para noviembre

Noviembre llegó con nuevos aumentos en servicios esenciales y bienes de consumo. Las actualizaciones alcanzan a los alquileres, las tarifas de gas, las cuotas de medicina prepaga, los combustibles y el transporte.

Alquileres

Los contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 38%, más moderado que en los meses previos.

Transporte público

Desde este sábado 1 de noviembre viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires es más caro. El boleto se incrementó 4,1% en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En CABA, también subieron las tarifas del subte. El pasaje pasó a $ 1.157 desde este sábado. Mientras, el premetro pasó de $ 389,20 a $ 404,95.

Cable y telefonía

Las compañías del sector comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de noviembre, aplicarán una nueva suba de tarifas, con una suba que llegará hasta 3%, según el servicio y la operadora.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga anunciaron que las cuotas subirán entre 2,1% y 2,9% en noviembre, por encima de la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, según el Indec.

Gas y luz

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso un incremento promedio del 3,8% en las tarifas de gas natural e impactará en las próximas boletas de los usuarios residenciales.

Por su parte, la Secretaría de Energía autorizó nuevos aumentos en las facturas de Edenor y Edesur en noviembre, y, en paralelo, dispuso que estas distribuidoras deberán pasar a implementar una medición mensual de la factura, que hasta ahora era medida bimestralmente.

Por un lado, Energía autorizó un aumento del 3,6% en las facturas finales para los usuarios de Edenor, tanto residenciales de los tres niveles como clubes de barrio y grandes usuarios. En cuanto a los usuarios de Edesur, autorizó un aumento del 3,53%.

Combustibles

Desde noviembre entró en vigencia una nueva actualización en los impuestos a los combustibles líquidos. Las naftas sumaron $ 15,56 por litro por el impuesto general y $ 0,95 al del dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento fue de $ 12,64 por litro más $ 1,44 del impuesto al dióxido de carbono, y una alícuota diferencial de $ 6,84 en la Patagonia y el interior.