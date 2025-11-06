Milei dijo en Estados Unidos que está cerca de conseguir un consenso en el Congreso para sus reformas

El presidente Javier Milei aseguró en Estados Unidos que, con la nueva composición del Congreso de la Nación, el oficialismo podrá construir "las mayorías políticas" para conseguir las reformas que propone La Libertad Avanza (LLA), incluidas la laboral, la tributaria y la penal.

"A partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", celebró el Presidente cuando tomó la palabra en el American Business Forum de Miami, donde celebró el triunfo electoral del domingo 26 de octubre. "Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita", expresó, tras dejar en claro que no solamente tendrá el número de diputados que le permtia mantener vetos presidenciales.

Cuando habló de las reformas, hizo hincapié en que debería haber "modernización laboral", además de que el Gobierno buscará "profundizar el camino de la desregulación y la baja de impuestos" y "reformar las leyes para que el crimen sea perseguido y castigado".

Para Milei, las elecciones fueron "un plebiscito de dos modelos de país", que enfrentó al "capitalismo" con la "servidumbre". "Desde hace meses venimos recibiendo bom"bardeos sistemáticos desde el Congreso", sostuvo y añadió: "¿Una vez despejado el ruido político qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba hitstórica en una semana y sigue subiendo". "Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado", expresó, sin mencionar que más de la mitad del país no votó a las listas de La Libertad Avanza".

Agradecimientos a Trump y un mensaje por las elecciones en Nueva York

Además, aprovechó su discurso para enviarle mensajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre quien habla bien cada vez que tiene oportunidad. "Quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina cuatro veces superior al anterior", sostuvo y explicó: "Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Estados Unidos y Argentina se deben hace muchos años".

Luego, aprovechó su lugar en el escenario para meterse en las elecciones de Nueva York, en las que el demócrata Zohran Mamdani se impuso como nuevo alcalde. "El kirchnerismo no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo siglo XXI y en algún lugar de la Costa Este ha entrado aquí", bromeó. "Que Dios bendiga a América, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo", siguió el Presidente de la Nación, que concluyó: "¡Make America Great Again!".