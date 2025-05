"Bajamos la inflación, la actividad terminó 6% arriba con un ajuste fiscal de 15 puntos de PBI y mientras decían que íbamos a hacer explotar la pobreza, la bajamos 22 puntos. ¿Esto quiere decir que terminamos? No, la inflación en 2% es un montón y no vamos a parar hasta que sea 0. Eso va a pasar a mitad del año que viene, no habrá inflación en 2026", aseguró Milei en Radio Mitre.