Las nuevas medidas anunciadas este jueves por Luis Caputo y el equipo económico, bajo el nombre de "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos", dejaron más dudas que certezas y las críticas de varios expertos en materia tributaria.

Estas van desde la mecánica para el uso de los dólares en el colchón y la conveniencia que el nuevo régimen tendrá para los contribuyentes que paguen ganancias, hasta las contradicciones que las medidas tienen con el código penal, pasando por las advertencias sobre su posible colisión con las normas internacionales antilavado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Blanqueo o no blanqueo y dólares o pesos

Una de las cuestiones más básicas es si estas medidas realmente, como había anticipado Caputo, servirán para volcar en el sistema los dólares "no declarados" o "en el colchón". El economista Christian Buteler afirmó en sus redes que "para las expectativas generadas sobre el uso de dólares fuera del sistema, el anuncio tiene sabor ahumado hasta ahora".

Así, se refirió a que en verdad la batería de medidas apunta, más bien, a la desregulación y elevación del umbral de los movimientos en pesos sin informar de su origen. El propio ministro de Economía hizo hincapié este jueves, durante su anuncio, en que lo que se pondrá en marcha es algo distinto de un blanqueo. Consultado por El Destape, el abogado tributarista Daniel Dubin coincidió en que lo anunciado "no es un blanqueo" sino que más bien "parece una flexibilización de controles".

Pero la poca precisión de las medidas sobre este punto se da justamente a costa de dejar dudas sobre si realmente cumplirán el propósito declarado por el Gobierno de acelerar la reactivación de la economía mediante el ingreso de dólares en negro al sistema.

Lo que es seguro es que el consumidor podrá beneficiarse de los menores controles sobre el consumo y los mayores umbrales en movimientos en pesos sin reportar, si vende primero sus dólares en efectivo para adquirir esos pesos, lo que genera un paso engorroso previo.

Otros interpretan, en cambio, que la ARCA debe establecer las medidas nominalmente en pesos simplemente por un tema legal y formal, pero que es indistinto si ese dinero es ingresado nominalmente en dólares. La cuestión se terminará de resolver con la publicación de las medidas en el Boletín Oficial y con su posterior reglamentación.

La normativa internacional antilavado

El interés oficial por caracterizar esto como algo diferente de un blanqueo viene de otro punto oscuro del paquete: la cuestión de si incumple o no con la normativa internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, un tema delicado dado que Argentina adhiere al GAFI.

Sobre este tema el propio FMI advirtió este jueves, minutos antes del anuncio oficial de la medida, que el organismo sigue "muy de cerca los acontecimientos", y recordó que "las autoridades (argentinas) se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y también a alinear el marco antilavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Argentina con los estándares internacionales".

"Cualquier nueva medida, incluso aquellas que puedan estar destinadas a fomentar el uso de activos no declarados, debe ser coherente con estos importantes compromisos", alertó el Fondo ante una pregunta de El Destape sobre este punto durante la conferencia de prensa que brindó hoy su vocera, Julie Kozack, desde Washington DC.

El régimen simplificado de Ganancias

Otra duda es si el nuevo régimen simplificado de impuesto a las Ganancias, que se utilizará para la compra de bienes registrables por más de 50 millones de pesos, realmente beneficiará al contribuyente.

Este, según la información oficial provista por Economía, hace "foco en la facturación y en los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos". En otras palabras, de este modo "ARCA no mirará tu incremento patrimonial ni tu consumo" sino que "solo pagarás impuestos por tus ingresos".

Sin embargo, para el extitular de la AFIP Carlos Castagneto, esto deja al contribuyente con pocas posibilidades de defenderse ante un reclamo injustificado de la ARCA. "La ARCA no va a tener tu consumo, entonces te va a cobrar más de lo que tenés que pagar. Vas a tener que tener todas las facturas para demostrar que lo que dice el organismo no es correcto", señaló en diálogo con El Destape AM 1070.

"La gente no puede blanquear fondos libremente, porque, si bien se derogan algunos regímenes de información, eso no quita que la gente tiene que justificar, en el marco de una inspección, si tuvo incrementos patrimoniales y cómo. Si no, estaríanos ante una derogación tácita del impuesto a las ganancias", señaló Dubin en el mismo sentido.

La ley penal

Otro punto que genera dudas es es cómo esta nueva normativa se condice con las leyes penales vigentes. Sobre todo, los expertos dudan sobre si será coherente con la Ley Penal Tributaria.

"Hay que modificar la ley penal tributaria y la ley de procedimientos tributarios", advirtió al respecto Dubin. Y ejemplificó que "aumentan los mínimos para informar transacciones pero si evadiste más de 1,5 millones de pesos, tenés una denuncia penal".