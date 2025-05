Los nervios de Caputo, el granadero Milei y la rendición de Macri

El ahorrista Luis Caputo no confía en el modelo económico que conducen el ministro de Economía, Luis Caputo, y su autoridad máxima, el presidente Javier Gerardo Milei. No va a traer a invertir a nuestro país el 99,9% de su patrimonio declarado en el exterior. Pese al extraordinario pasar económico que vive Argentina, según describe el libreto libertario, no hay condiciones para dejar los dólares en nuestro país. Si hay inversión que sea ajena.

El ahorrista Caputo tiene el 0,001% de su dinero declarado en depósitos en la Argentina. El resto todo en el exterior. Hay 3 cuentas corrientes en dólares que parecen trillizas ya que declara $29.942.685, $29.942.969 y $29.942.681 en cada una, según su última declaración jurada de febrero de 2024 que fue publicada por El Destape. En 2025 aún no hubo noticias.

En el Gobierno dudan del éxito que pueda llegar a tener el "plan guita negra" y si eso conllevará a la necesaria acumulación de reservas que esperan los mercados. De hecho, para darle más fuerza, según anticipó una alta fuente del Gobierno a El Destape, esperan una segunda etapa del plan para el año que viene con la modificación vía el Congreso de la Ley Penal Cambiaria, que aún no se tocó para no comprometer liquidaciones varias.

El Riesgo País sigue lejos de los 550 puntos, que es el piso que esperan en Casa Rosada para volver a tomar deuda en el exterior. Al resto del mundo, como al ahorrista Caputo, aun no le convence la Argentina. Parte del nerviosismo que mostró el Caputo ministro en la conferencia de prensa del lunes.

Mientras, Milei juega al granadero. Espera un traje especial y hay polémica por su posible uso en la conmemoración por el 25 de Mayo. Hay fuentes castrenses que salieron en off the récord a criticar duramente al Presidente por esta decisión.

"Hay una respuesta académica a la pregunta si el Comandante en Jefe (Presidente) puede, debe o quiere usar el uniforme de granadero. Para ello recurro a un clásico. Samuel P. Huntington (Politólogo estadounidense), en su obra "El Soldado y el Estado", desarrolló los conceptos de control civil subjetivo y control civil objetivo como modelos para entender las relaciones entre la autoridad civil y las fuerzas armadas. Ambos buscan asegurar la subordinación militar al poder político, pero lo logran a través de enfoques diferentes", confió una fuente de la Marina a El Destape.

Explicó que "el control civil subjetivo se basa en maximizar el poder de grupos civiles específicos (como un partido político, un gobierno particular o una clase social) en detrimento del poder militar. La idea es que los militares sean leales a los valores e intereses de ese grupo civil dominante, integrándose políticamente con él".

Entre las características del control subjetivo, enumeró la politización de los militares: "Los militares se involucran en la política, adoptando las ideologías y objetivos del grupo civil en el poder. Al igual que la dependencia de la voluntad política, donde el control se ejerce a través de la influencia directa y la lealtad personal o partidista, lo que puede llevar a una instrumentalización de las fuerzas armadas para fines políticos". Y también enumeró el llamado "riesgo de inestabilidad". "Al depender de la voluntad de un grupo particular, este tipo de control puede ser inestable y generar tensiones si hay cambios en el poder civil o si los militares no se sienten representados. Huntington argumentaba que este enfoque tiende a generar más conflictos y, paradójicamente, puede llevar a intervenciones militares", argumentó a este portal esta persona de la Marina sobre la decisión de Milei.

Sobre el control civil objetivo, "según Huntington, es la forma más deseable de asegurar la subordinación militar en una democracia. Se logra maximizando la profesionalidad militar, lo que implica que las fuerzas armadas se concentren exclusivamente en su función primordial: la gestión y aplicación de la violencia para la seguridad del Estado, manteniéndose neutrales en la política interna". Y enumeró el profesionalismo militar, la neutralidad política, la división de roles, la autonomía profesional y la subordinación efectiva.

Desde el mundo militar concluyeron que "Huntington argumenta que el control objetivo es más efectivo para garantizar la subordinación militar a largo plazo, ya que se basa en el desarrollo de una institución militar profesional y apolítica, lo que reduce la probabilidad de injerencias militares en la política y fomenta una relación más estable y predecible entre civiles y militares. Por el contrario, el control subjetivo, al intentar politizar a los militares y hacerlos leales a un grupo específico, puede generar inestabilidad y socavar la verdadera subordinación".

Desde los estamentos militares justificaron a El Destape: "Hay un control subjetivo por parte del Poder Ejecutivo. Las consecuencias o beneficios no lo sé, espero que sean en beneficio de la Institución", dijeron sobre el Milei granadero que podría darse el domingo.

Este 25 de Mayo Milei volverá a mostrarse junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Será en el Te Deum que tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La relación de ambos está rota. Será una de las fotos del domingo y competirá, si se da, con la del Presidente disfrazado de granadero. El mandatario convocó a los miembros del Gabinete a concentrar en Casa Rosada a las 8.15 de la mañana para luego trasladarse a pie hasta la Catedral.

En medio de los polémicos anuncios económicos y tras el triunfo contundente de Manuel Adorni en las elecciones, Milei tuvo esta semana en su "teléfono rojo" una novedad: Mauricio Macri se rindió. Perdió completamente la guerra contra los libertarios y se entregó.

La Libertad Avanza ahora pisa el acelerador, tras la abdicación de Macri, empieza a suturar rápidamente las heridas internas en el equipo violeta para ir hacia la búsqueda de los amarillos para la contienda de las elecciones legislativas de octubre, donde los argentinos decidirán el Congreso de 2026 y 2027, los últimos dos años del (¿primer?) mandato de Milei.

Los próximos días estarán determinados por las negociaciones finales con el PRO. Se espera una reunión secreta en un lugar oculto de la Ciudad de Buenos Aires entre referentes de LLA, como Karina Milei, Sebastián Pareja y los Menem con el Triángulo de Hierro Amarillo: Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.