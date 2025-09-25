Milei, al recibir premio en EEUU: "Estamos en el camino correcto"

El gobernador Axel Kicillof participó del homenaje al fallecido ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica y de la segunda reunión de los presidentes progresistas "En Defensa de la Democracia", que se realizó este miércoles en las Naciones Unidas, en Nueva York. "Vengo aquí a reivindicar la democracia: a pesar de que se intentó instalar que esta vez el ajuste cruel y despiadado era acompañado por nuestra sociedad, fueron las urnas las que demostraron que los recortes y la quita de derechos no cuentan con apoyo popular en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país", subrayó Kicillof en su mensaje. Recibió el caluroso saludo de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi, y del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, todos ellos alguna vez insultados por Javier Milei. Quisieron las circunstancias que la participación de Axel quedara como la contracara exacta del encuentro de Milei con el presidente Donald Trump y la desbordante alegría del mandatario argentino por el tuit impreso de apoyo.