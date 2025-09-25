Luego de obtener el anuncio de blindaje financiero de US$20.000 millones por parte del gobierno de Donald Trump, el presidente Javier Milei recibió una distinción de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y aseguró que Argentina está "en el camino correcto, aplicando las ideas que hicieron prósperos a todos los países". Antes de terminar su gira por EEUU, el mandatario se reunirá con el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, en medio de las fuertes críticas de la comunidad internacional por el incremento de sus bombardeos a la Franja de Gaza.
Milei, al recibir premio en EEUU: "Estamos en el camino correcto"
En VIVO - Actualizado hace 10 minutos
El Presidente cerrará su gira por EEUU con una reunión a las 16.45 con el mandatario de Israel, Benjamín Netanyahu, cuestionado por la escalada bélica sobre la Franja de Gaza.
Hace 9 minutos
Arropado por líderes progresistas, Axel propone un posicionamiento opuesto al de Milei
El gobernador bonaerense viajó a Nueva York invitado a participar de un homenaje a Pepe Mujica que se centró en la importancia actual de defender la democracia. Junto a líderes como Lula, Boric, Sánchez y Petro, se ubicó de la vereda de enfrente de Milei, quien puso la suerte de su gestión en manos de Estados Unidos.
El gobernador Axel Kicillof participó del homenaje al fallecido ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica y de la segunda reunión de los presidentes progresistas "En Defensa de la Democracia", que se realizó este miércoles en las Naciones Unidas, en Nueva York. "Vengo aquí a reivindicar la democracia: a pesar de que se intentó instalar que esta vez el ajuste cruel y despiadado era acompañado por nuestra sociedad, fueron las urnas las que demostraron que los recortes y la quita de derechos no cuentan con apoyo popular en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país", subrayó Kicillof en su mensaje. Recibió el caluroso saludo de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi, y del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, todos ellos alguna vez insultados por Javier Milei. Quisieron las circunstancias que la participación de Axel quedara como la contracara exacta del encuentro de Milei con el presidente Donald Trump y la desbordante alegría del mandatario argentino por el tuit impreso de apoyo.
Hace 14 minutos
Pérdida de soberanía y batalla cultural
Estados Unidos salió en auxilio del gobierno de Javier Milei con un apoyo financiero histórico que, en los hechos, evitó una crisis cambiaria y política inminente. El salvataje respondió tanto a razones geopolíticas como a intereses concretos del FMI, cuya exposición con Argentina supera el 40 % de su cartera global.
Sobre la hora, el gobierno de extrema derecha estadounidense decidió salvar al gobierno de extrema derecha del sur-sur de "su" continente. La razón de fondo que impulsó la ayuda histórica fue efectivamente geopolítica. Estados Unidos no es una potencia decadente, pero sí una potencia con hegemonía declinante. Y aunque su rumbo no sea muy claro, parece haber decidido replegarse sobre la que considera "su" región.
Hace 24 minutos
Milei se fumó u$s92.000 millones pero cree que u$s20.000 millones estabilizan el país
El Gobierno se consumió en dos años u$s 92.670 millones, producto del blanqueo, colocación de títulos, liquidación del agro, REPO con bancos y los desembolsos del FMI y otros organismos.
Casi al borde de las lágrimas, el ministro de Economía celebró el acuerdo con Estados Unidos, que ofrece un swap (intercambio de monedas) por 20.000 millones de dólares, con los cuales asegura estabilizará las presiones en el mercado. La línea de crédito, según explica, permitiría mostrar solidez en las reservas del Banco Central. Sin embargo, las arcas de la autoridad monetaria recibieron en los últimos dos años, por distintos canales, un total aproximado de 92.670 millones de dólares que sistemáticamente desaparecieron como llegaron.
Hace 25 minutos
El fiscal considera válidos los audios de Spagnuolo y se centra en contrataciones de ANDIS
En su dictamen para pedir el rechazo al planteo de nulidad que hizo el abogado de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, el fiscal Franco Picardi consideró que los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, que describen un esquema de coimas que terminaba en Karina Milei, son válidos para iniciar una investigación penal. Los argumentos.
Hace 29 minutos
La economía, cada vez más primarizada y sujeta a la volatilidad del sistema financiero
Según el último informe del INDEC, en julio hubo un crecimiento interanual del EMAE del 2,9% sostenido por la ganancia de los bancos y el sistema financiero y el sector de los hidrocarburos. La industria, a la baja.
La actividad económica no despega. El último informe del Indec sobre la Estimación Mensual de la Actividad dio cuenta que los dos vectores de “crecimiento” del último año se explicaron por la enorme transferencia de recursos que el ministro de Economía, Luis Caputo, le garantizó al sistema financiero (con el proceso de carry trade) y la explotación de hidrocarburos. El otro dato es la persistente caída del sector industrial, específicamente atacado por las decisiones del Poder Ejecutivo. Un tercer dato, si se quiere, fue la caída mensual de la actividad, que pone al país en la zona de recesión.
Hace 29 minutos
El ajuste oculto de Milei a los discapacitados a través de las ART
El Gobierno redujo la cantidad de discapacidades derivadas del trabajo y les asignó una menor indemnización correspondiente.
El gobierno de Javier Milei realizó, en las últimas semanas, un ajuste más en perjuicio de los discapacitados, en este caso a través de las ART, que pasó desapercibido en medio de la discusión por la emergencia en discapacidad y el posterior escándalo por las coimas en la ANDIS. Se trata de un ajuste en las indemnizaciones, a través de la quita de la cantidad de enfermedades consideradas como discapacidades derivadas del trabajo, y, en paralelo, a través de una reducción del monto de las indemnizaciones.
Hace 1 hora
Swap con EEUU: qué países lo tienen, cuáles lo activaron, cuándo y con qué costo
La Reserva Federal mantiene este esquema de intercambio de monedas con un puñado de bancos centrales, pero sólo se activaron en momentos de crisis global. La ultima fue durante la pandemia.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, "está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central". El swap (intercambio de monedas) es una línea de crédito en la cual el Banco Central deposita los dólares como reservas y entrega como contraparte pesos. Si utiliza una parte, se activan los intereses como un préstamo tradicional, que –según la última operación con el Banco Central Europeo—para operaciones de corto plazo paga una tasa de 4,32 por ciento, dependiendo el caso (plazo, país y monto activado). La condición del gobierno de Donald Trump es que la Argentina no renueve el swap con China, que asciende actualmente al equivalente a 18.600 millones de dólares –de los cuales 5,000 millones se renovaron en abril último hasta mediados del año próximo—, monto semejante al ofrecido por la Reserva Federal.