Julio fue el tercer mes consecutivo con caída la actividad económica respecto al período previo.

La actividad económica tuvo una caída del 0,1% en julio con respecto a junio, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Así, continúa el estancamiento de la economía, a contramano de lo que promete el presidente Javier Milei.

En comparación con el mismo mes de 2024, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 2,9%. Durante gran parte del año pasado, la actividad económica estuvo en niveles bajísimos como consecuencia de la megadevaluación de diciembre de 2023.

"Con relación a igual mes de 2024, once de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio, entre los que se destacan Intermediación financiera (23,2%) y Explotación de minas y canteras (13,4%)", explicó el Indec, que agregó: "La actividad de Intermediación financiera (23,2%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (13,4%).

Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-85,7%), que junto con Industria manufacturera (-1,8%) le restan 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE".

Julio fue el tercer mes consecutivo en el que cayó la actividad económica respecto al período previo: en mayo, el descenso había sido del 0,2% y en junio, del 0,6%.

Los sectores de mayor caída

El sector que registró la caída más abrupta es el de la pesca, con un descenso del 85,7% respecto al mes de junio. Además, la actividad en la administración pública cayó un 0,6%, en electricidad, gas y agua bajó 2% y en industria manufacturera la caída fue del 1,8%.

En contraposición, el sector que presentó el crecimiento más grande en su actividad fue el de intermediación financiera, con un aumento del 23,2%, seguido por explotación de minas y canteras, que subió un 13,4%.