Milei pidió aplicar el modelo del Estado mínimo y la motosierra en la ONU

El presidente Javier Milei criticó el rol de la Organización de las Naciones Unidas en su discurso de la Asamblea General, en Nueva York, y propuso “rechazar las extralimitaciones” para abrazar, en cambio, la idea del achicamiento de agencias y programas. En esa línea, ponderó el plan económico que lleva adelante en Argentina, basado en el ajuste y alejado de ideas "populistas", y planteó: "Entendemos que la ONU necesita un camino similar".

“El año pasado me paré ante ustedes, en esta misma asamblea, y sostuve que era imperativo un retorno a las ideas de la libertad. A los principios inmortales que sostienen la dignidad de la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos bajo la ley”, planteó ante la mirada de un auditorio de poca concurrencia.

En la misma línea, afirmó que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas. El "exitoso modelo que hablaba de la necesidad de paz sin victoria, y que se fundaba en la cooperación de los estados nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado”.

“Creemos en el fin original de este organismo, creemos que existen problemas globales que requieren del diálogo y la cooperación internacional para ser resueltos, pero para eso debemos rechazar estas extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles”, aseveró.

Por su parte, durante su doceava visita a Estados Unidos, el Presidente anticipó: “Como sostuvimos el año pasado, no acompañaremos nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los estados miembro”.

“Si lo llevamos a los términos de comodidad e incomodidad que he planteado, el mundo entero parece estar estancado en el confort del presente, haciendo caso omiso a las consecuencias que esto pueda traer en el futuro”, precisó, y sumó: “Como la incomodidad le resta votos y poder a quien la asume, los dirigentes prefieren hacer todo lo que está a su alcance para mantener el statu quo heredado aunque sea a costa de las consecuencias futuras. Incendian el futuro, para mantener caliente el presente”.

Asimismo, planteó que los estados contemporáneos dieron inicio a dinámica compleja de revertir, “en la que los incentivos tanto de la población, como de los políticos, apuntan a privilegiar el repartir la riqueza de hoy, por sobre generar la riqueza de mañana”.

Los principios que Milei le sugirió a la ONU

El mandatario propuso cuatro principios para la ONU siga.

Principio del mandato esencial

"La misión central de la ONU es preservar la paz y la seguridad internacional, todo lo demás debe conseguirse como complementario a ese fin. La gestión estratégica, los recursos de esta institución requiere, por lo tanto, apegarse a esas prioridades, no a otras".

Principio de subsidiariedad internacional

"La ONU debería intervenir sobre un tema únicamente cuando sea evidente que el problema excede de manera demostrable las capacidades de acción nacional, en todos los demás casos corresponde devolver la iniciativa a los Estados que son quienes poseen legitimidad democrática y responden ante sus pueblos".

Principio de diligencia institucional

"Así como la Argentina ha iniciado un proceso de optimización del Estado eliminando estructuras redundantes y devolviendo recursos a los contribuyentes, entendemos que la ONU necesita un camino similar. Eso implica la realización de auditorías confiables, el cierre de programas ineficaces, la consolidación de agencias únicas y un financiamiento condicionado a resultados verificables".

Principio de simplificación y racionalización normativa

"La paz no es solo ausencia de conflicto, requiere sociedades prósperas. La cooperación internacional no debe transformarse en un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de oportunidades. Por eso, solo debemos apoyar iniciativas que no restrinjan la capacidad de los Estados de liberar sus fuerzas productivas, atraer inversión y fomentar el comercio, que son el camino más exitoso para reducir la pobreza".