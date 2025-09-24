Antes de hablar ante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei le agradeció al gobierno de Donald Trump por su "firme apoyo y confianza en el pueblo argentino", luego de que Estados Unidos anuncie un blindaje financiero de US$ 20.000 millones que también incluye la compra de bonos soberanos.

"Gracias Presidente Donald Trump y Sr. Secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!", escribió Milei en su cuenta de X.

Con un similar mensaje, el ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró el salvataje económico y le envío un "thank you Secretary" al titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", publicó Caputo.

Minutos antes, Bessent había utilizado sus redes sociales para dar a conocer detalles del salvavidas de Trump, que llega pocos días después de una fuerte crisis cambiaria y a un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. "El Tesoro está actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de $20 mil millones con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para prevenir una volatilidad excesiva", escribió el funcionario.

Qué anunció el gobierno de Trump

En su texto, Bessent planteó que "bajo el liderazgo del Presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización" y remarcó que el gobierno estadounidense "está listo para hacer lo que sea necesario para apoyar" al país. "El Tesoro está listo para comprar bonos en USD de Argentina y lo hará según lo permitan las condiciones. También estamos preparados para ofrecer un crédito de respaldo significativo a través del Fondo de Estabilización de Cambios, y hemos estado en discusiones activas con el equipo del Presidente Milei para hacerlo", agregó.

El anuncio llego un día después de la reunión que mantuvieron Trump y Milei dentro de la sede de la ONU en Nueva York, donde el republicano destacó al gobierno argentino por haber "hecho un trabajo fantástico" en estos 21 meses de gestión. “Vamos a ayudarlos, pero no creo que necesiten un rescate”, había desliado Trump sin dar mayores detalles.