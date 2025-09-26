Bregman, sobre el pedido de ayuda de Milei a Trump: "Un nivel de cipayismo elevado"

Myriam Bregman habló sobre el Gobierno de Javier Milei en Batalla Cultural.

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y líder del Patrido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman tuvo su paso por Batalla Cultural en El Destape Radio. La referente del troskismo argentino hizo un repaso por la situación nacional y caracterizó al Presidente Javier Milei como "cipayo".

Myriam Bregman en Batalla Cultural: las perlas de la entrevista

Myriam Bregman sostuvo que "Lo de Milei es un nivel de cipayismo elevado", y que la gestión del actual Presidente de los argentinos solo se puede comparar a los momentos de mayor humillación de nuestro país, como la entrega de las Islas Malvinas. En este sentido, la candidata a diputada nacional se refirió a la foto del mandatario con Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel, en el cierre de su gira por Nueva York. "Protege y avala a los criminales de lesa humanidad", denunció la dirigente del Frente de Izquierda.

En lo que respecta al panorama nacional de ajuste, la "rusa" Bregman afirmó que "el plan de Milei empieza a hacer agua por todos lados y empieza a tener un fuerte rechazo social". En materia de macroeconomía, sostuvo que la dolarización del país solo fue "paro los amigos" del Gobierno, quienes "se llevaron una torta gigantesca con las retenciones".

De cara a octubre, la candidata a diputada nacional aseguró que "el Gobierno destruyó el sistema electoral con la boleta única". Recordemos que, históricamente desde el Estado se destinaba parte del presupuesto de las elecciones a que los distintos partidos políticos pudieran imprimir sus boletas, y muchos de ellos, independientes como el Frente de Izquierda, lo utilizaban como ayuda para sus campañas. En términos puramente electorales, Bregman se dirigió a los votantes y les expresó: "solo vas a poder votar a los cinco primeros candidatos".

Por último, la dirigente del Frente de Izquierda reforzó la postura que el mismo mantuvo desde el primer día que asumió el Gobierno Nacional, y es la de "frenar" al mismo cuanto antes: "A Milei hay que frenarlo ahora", lanzó de forma contundente, y agregó: "Esta película ya la vimos antes", y recordó los años de Macrismo.