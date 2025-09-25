Villarruel volvió a despegarse de Milei: "Es quien toma las decisiones"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a despegarse de las medidas del gobierno de Javier Milei, en medio de la crisis económica, tanto por el mercado cambiario como por el cierre de empresas.

Después de dar una charla en la Universidad del Salvador (USAL), Villarruel fue interceptada por una mujer que le preguntó "qué mensaje podría darles a las empresas que hoy están cerrando". Allí, Villarruel comenzó: "No querría que me filmaras. Pero independientemente de eso voy y veo las empresas que tienen, por ejemplo, producción, como FATE".

"Escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa. Entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí", continuó la Vicepresidenta, visiblemente enojada con el Presidente.

Por último, concluyó: "Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. Yo interfiriría en algo de lo cual no tengo la información suficiente"

La visita a FATE en el Día de la Industria

Hace algunas semanas, Villarruel realizó una visita a la planta de neumáticos FATE, ubicada en el partido de San Fernando. La actividad, que se desarrolló en un contexto de fuerte recesión y conflictividad laboral, fue repudiada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que denunció el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre el sector industrial y los derechos laborales.

La fecha elegida para la visita -2 de septiembre- coincidió con la conmemoración de la primera exportación de manufactura desde el territorio nacional en 1587. Sin embargo, desde el gremio señalaron que la elección del Día de la Industria para esta actividad oficial constituye “una provocación”, en momentos en que la producción nacional de neumáticos atraviesa una caída significativa y las empresas del sector optaron por reducir personal, importar cubiertas y deslocalizar inversiones.