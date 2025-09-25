Un día después de que se identificaran los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, el presidente Javier Milei compartió repudiables publicaciones en su cuenta de Instagram, que avalaban la falsa idea de que el caso no tenía que ser investigado con el agravante por violencia de género.

Al compartir estas imágenes en sus historias, el Presidente hizo un burdo carancheo del crimen, al que trató de sacarle rédito político. Concretamente, le atribuyó toda la responsabilidad al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Entre tantas cosas que subió, replicó una frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien expresó: "Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires".

Qué dijo Kicillof sobre el triple femicidio

El miércoles por la tarde, el gobernador bonaerense escribió en su cuenta de X: "Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA".

"Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune", añadió Kicillof.

Un rato antes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, había dado detalles sobre la banda acusada de cometer el triple fermicidio: "Es una organización con comando operacional en un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, y desde allí opera y tiene puntos de ventas en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires".