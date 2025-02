El senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Blanco, se mostró muy crítico tras la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. "Rechazo profundamente esto, nunca me imaginé que iba a ser capaz de tanto este Presidente", lanzó en diálogo con La Nación +.

"Yo rechazo fuertemente la designación, violando lo que establece la Constitución Nacional y me llevo una desagradable sorpresa. Estaba dispuesto a votar al juez García Mansilla, porque creía que reunía los requisitos, pero con esto me está demostrando -al aceptar la designación inconstitucional- que estaba equivocado. Tampoco reúne los requisitos para formar parte de la Suprema Corte de Justicia", lanzó duramente.

A su vez, Blanco adelantó que votará en contra de ambas designaciones. "Nunca me imaginé que el Dr. García Mansilla iba a aceptar una designación así. Con este criterio que tiene el Presidente, como no tiene lo que él desea por el Congreso, hace un decreto. Si hay una ley que no sale de acuerdo a su necesidad, hace un DNU", sentenció.