Deflación en la ropa: los alarmantes datos que explican el fenómeno

La inflación que informó este jueves el INDEC de 2,2% en enero mostró un dato inusual en las estadísticas argentinas. El rubro vestimenta y calzado registró una caída de 0,7%, es decir, hubo deflación en esos productos. El Gobierno celebró el número y lo adjudicó a la apertura importadora pero los números indican lo contrario: tanto la llegada de prendas del exterior como las ventas se derrumbaron como un piano.

“Los precios de la ropa cayeron en enero pero porque no hay demanda. No se vende”, indica el titular de PROTejer Luciano Galfione a El Destape. “Esto no se explica por la apertura de la economía ya que, por el contrario, las importaciones de ropa cayeron. No se vende ni nacional ni importado”, agrega.

Los datos que maneja el sector privado dan cuenta de un freno a la importación de prendas de vestir desde el exterior. En 2024 la caída es de 17% respecto al año anterior y las ventas disminuyeron en casi igual medida, un 16% comparado con 2023.

El Gobierno eligió a ese sector industrial como el favorito para atacar. Lo acusan de vivir al calor de medidas proteccionistas y venderle caro a los argentinos. “Llegó Victoria Secret con precios hasta 350% más caros que en el exterior ¿Esto es porque sus precios están adelantados o porque el dólar está barato?¿Por qué las prendas de Zara salen mucho más caras acá que en Brasil si son importadas?”, se defiende un textil.

Los señalamientos se centran en los precios exorbitantes tomados de las vidrieras de los shoppings. Allí los costos de alquileres, expensas y servicios son más elevados. Para tener un panorama completo del abanico de precios piden contrastarlo con otros centros de compras como el de Once o Av Avellaneda.

Los precios caen por la recesión

La baja de 0,7% medida por el Indec está lejos de ser producto de la competencia, es por la recesión. El sector está al límite por la baja de ventas y el incremento de costos. “Las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas, haciendo un gran esfuerzo para no perder mercado, cubrir al menos una parte de los costos fijos y no despedir personas que se firmaron en la empresa”, describe Galfione con preocupación.

En este rubro no hay recuperación ni rebote. El lunes se dará a conocer el detalle de la encuesta anual de protejer. El último dato trimestral reportó perdidas en 70 % de las empresas y despidos en la mitad de las encuestadas. El sector textil genera 540 mil puestos de trabajo y da sustento a 2 millones de personas a nivel federal de forma indirecta.

Los datos del Indec tampoco detectan un factor estacional. “Los costos crecieron en dolares y afectan la viabilidad de las empresas. Estamos en un contexto de facilitación de las importaciones y se mantiene la caída en el consumo que asfixia a las empresas. Muchas empresas no estan pudiendo recuperar ni los costos fijos ante la caida de las ventas”, resume .