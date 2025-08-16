Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, rompió el silencio y se mostró preocupado y conmovido por los casos de fentanilo contaminado, que hasta el momento suman 96 muertes. El titular de la cartera de Salud del gobierno de Javier Milei apuntó contra Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio que investiga la Justicia, a quien trató de "exconvicto" y "delincuente". Además, Lugones buscó llevar tranquilidad a la población al asegurar que el juez (por Ernesto Kreplak) "sacó del mercado" el fentanilo que estaba contaminado.
Mario Lugones rompió el silencio y apuntó contra García Furfaro por el fentanilo contaminado: "Atentado a la gente"
El Ministro de Salud habló en distintos medios y además de buscar llevar tranquilidad a la población, apuntó contra Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, investigado por la justicia por los casos de fentanilo contaminado.
