Dictaminan la coparticipación de combustibles y el Gobierno busca retener aliados

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de coparticipación del impuesto a los combustible y la eliminación de fideicomisos, que tiene la aprobación del Senado.

De los 75 diputados presentes por la suma de las comisiones, 46 firmaron el dictámen de mayoría con los acompañamiento de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

Dos dictámenes fueron por la minoría: el primero del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) con el PRO y parte de la Unión Cívica Radical (UCR).

Al igual que con el proyecto para el reparto automático de los ATN, el oficialismo buscó romper la unidad de los gobernadores, que capitanearon la media sanción en el Senado. Por su parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) presentó su dictamen de minoría.

Noticia en desarrollo