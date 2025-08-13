Dictamen en Diputados para el giro automático de los ATN, pero Milei busca tentar a los gobernadores

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de giro automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ya tiene sanción en el Senado, por impulso de los gobernadores. El dictamen contó con 27 firmas, de representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Así las cosas, resta el pedido de sesión para conocer cuándo ingresará al recinto.

La Libertad Avanza (LLA) y parte del PRO presentaron un dictamen de minoría que propone que una parte la retenga Nación y el remanente se destine a las Provincias. También firmó el diputado de la Unión Cívica Radical Lisandro Nieri, que responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado electoral del oficialismo. Los otros dos dictámenes son de la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Nota en desarrollo