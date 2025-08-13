EN VIVO
Dictamen en Diputados para el giro automático de los ATN, pero Milei busca tentar a los gobernadores

Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para siempre lideraron la aprobación del dictámen del proyecto que viene de los gobernadores, para su ingreso al recinto de la Cámara baja. La maniobra del oficialismo y el PRO.

13 de agosto, 2025 | 14.42
Por

Federico Pokorowski

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de giro automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ya tiene sanción en el Senado, por impulso de los gobernadores. El dictamen contó con 27 firmas, de representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Así las cosas, resta el pedido de sesión para conocer cuándo ingresará al recinto.

La Libertad Avanza (LLA) y parte del PRO presentaron un dictamen de minoría que propone que una parte la retenga Nación y el remanente se destine a las Provincias. También firmó el diputado de la Unión Cívica Radical Lisandro Nieri, que responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado electoral del oficialismo. Los otros dos dictámenes son de la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Nota en desarrollo

