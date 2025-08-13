Vetos: Milei y LLA buscan blindaje y la oposición mide los tiempos en Diputados

Javier Milei, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus bloques aliados trabaja en la estrategia para sostener en Diputados el veto del presidente a las leyes de aumento a jubilados y moratoria previsional y emergencia en discapacidad, mientras que la oposición calcula cuándo impulsar los proyectos para ultimarlos en el recinto.

Desde el bloque mayoritario, Unión por la Patria, coincidieron que no hubo mayores avances. "La semana que viene estaríamos en condiciones", acotó a El Destape una de las voces consultados. La oposición dura, donde entra el peronismo, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, mide los tiempos para hacer ingresar los proyectos.

"Hay cierto consenso en no tirar por la borda a los jubilados y discapacitados, no ir a perder", graficaron desde otra bancada opositora. En algunos bloques están a la expectativa de los cierres de listas y los heridos que pueda dejar el oficialismo, puntualmente de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO

Un diputado que quiere que rechazar los vetos sostiene que "la idea original era ir al recinto el 20, pero hay que porotear bien". "No podemos ir a fallar", subrayó.

Fuentes parlamentarias sostienen que el oficialismo de LLA tiene el tercio necesario para sostener el veto. Según sostienen, en la representación mileista en la Cámara baja son concientes de las dificultades relacionadas al tiempo electoral y la división en las provincias.

La Casa Rosada padece la ruptura con los gobernadores, que derivó en las recientes caídas en el Congreso. Hoy por Balcarce 50 pasó un mandatario provincial, Rolando Figueroa de Neuquén. Según trascendió, el motivo de la reunión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue la compensación de una deuda que Nación mantiene con la provincia.

En cuanto a los aliados que le quedan al oficialismo, desde la UCR no pueden garantizar que todo el bloque respalde los vetos. En el caso del PRO, electoralmente acoplado a LLA, confirman que acompañarán. "Aprobar una ley sin decir de dónde salen los fondos es una estafa a los propios jubilados, porque significa prender la maquinita, generar más inflación y que la plata les valga menos", señalaron. También adelantaron el respaldo el bloque satélite del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Mientras tanto, Milei citó a diputados de LLA y el PRO a una cena en la Quinta de Olivos a las 20. Según trascendió, los vetos serìan tema de debate. Una voz que fue citada a la residencia presidencial desconoció cuál iba a ser el tema, pero estimo que sería la "gestión". Fuentes del partido amarillo señalaron que tenìa por objetivo "que transmitan a la ciudadanía el rumbo económico propuesto, basado en la hoja de ruta del déficit cero".