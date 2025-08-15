Opositores encabezados por Unión por la Patria pidieron una sesión especial en Diputados para rechazar los vetos de Milei

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, junto a otros espacios opositores, pidieron formalmente la convocatoria a una sesión especial para el miércoles al mediodía con el objetivo de rechazar los vetos del presidente Javier Milei a los proyectos de declaración de emergencia en discapacidad, de emergencia y situación de catástrofe en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y el pago de un bono extraordinario previsional para los jubilados de la mínima. El jefe de Estado ya advirtió que si el Congreso rechaza sus vetos, judicializará cada medida con el fin de preservar el supuesto orden fiscal que fijó el Gobierno.

La oposición elevó el pedido al titular de la Cámara, Martín Menem, para que el Cuerpo se reuna el miercoles 20 de agosto a las 12. El temario propuesto por la oposición incluye el proyecto de modificación de la comisión investigadora por el caso $Libra. Este proyecto obtuvo dictámen este martes y busca romper el empate de la elección de autoridades del grupo de trabajo que investiga el escándalo cripto del Presidente.

Por otra parte, se pidió el tratamiento de los proyectos dictaminados esta semana en las comisiones sobre el giro automático de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y la eliminación de fideicomisos. Estos proyectos, que ya tienen sanción del Senado, tuvieron como principales impulsores a los gobernadores.

Además, se buscará impulsar un proyecto que pide la modificación de la ley del Régimen Penal Tributario (24.769) en el que actualiza los montos que tipifican el delito de evasión tributaria. El expediente fue presentado el año pasado y tiene como autor al diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño.



Finalmente, el temario incluye tres proyectos para modificar el huso horario. Estos expedientes no tienen dictamenes, por lo que se debe emplazar a las comisiones.

El pedido de sesión cuenta con las firmas de los diputados German Martinez, Ariel Rauschenberger, Ricardo Herrera, Eduardo Valdés, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Itai Hagman, Daniel Arroyo, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Juan Marino, Sergio Palazzo, Martin Soria, Julia Strada, Pablo Todero, María Graciela Parola, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Pichetto, Agost Carreño, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Florencio Randazzo (Encuentro Federal) Pablo Juliano, Carla Carrizo, Facundo Manes, Marcela Coli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Danya Tavela, Jorge Rizzotti (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).