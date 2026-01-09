Cómo eliminar las cookies de tu celular para mantenerlo limpio y seguro

Limpiarlas ayuda a mantener el dispositivo más ordenado, liviano y seguro.

Las cookies se convirtieron en uno de los elementos más molestos de la experiencia digital actual. Cada vez que entramos a un sitio web o usamos una app, aparece el clásico aviso para aceptar o rechazar el uso de datos. Más allá del fastidio, el problema es doble: por un lado, permiten que se rastree nuestra actividad online y, por otro, ocupan espacio en el celular. Por eso, borrar las cookies en el móvil, especialmente en Android y Samsung Galaxy, es una práctica recomendable para mejorar privacidad y liberar almacenamiento.

Aunque solemos prestar más atención a este tema en la computadora, en el teléfono muchas veces lo pasamos por alto. Sin embargo, el celular concentra gran parte de nuestra vida digital y acumula cookies de navegadores y aplicaciones que usamos a diario. Limpiarlas cada tanto ayuda a mantener el dispositivo más ordenado, liviano y seguro.

Qué son las cookies y por qué conviene eliminarlas

Las cookies son pequeños archivos que guardan información sobre nuestra navegación: datos de inicio de sesión, preferencias o historial de visitas. Su función original es agilizar el uso de los sitios, evitando que tengamos que ingresar los mismos datos una y otra vez. Hasta ahí, todo bien.

El problema aparece cuando esos datos también se usan para rastrear hábitos de consumo, mostrar publicidad personalizada o compartir información con terceros. Además, aunque cada cookie pesa poco, la suma de cientos o miles termina ocupando varios megabytes que podrían destinarse a fotos, videos o apps.

Cómo borrar las cookies en un Android

El procedimiento es simple y muy parecido en cualquier celular Android. Eso sí: si usás más de un navegador, vas a tener que repetir el proceso en cada uno, ya que las cookies se guardan por separado.

En el caso de los celulares Samsung, existe el navegador propio. En este caso los pasos a seguir son:

Abrí el navegador. Tocá el menú (las tres líneas horizontales). Entrá en Ajustes > Datos de navegación personales. Seleccioná Eliminar datos de navegación. Marcá Cookies y datos de sitios y confirmá.

En Google Chrome

Abrí Chrome y tocá los tres puntos de la esquina superior derecha. Elegí Borrar datos de navegación. Seleccioná el período de tiempo (desde los últimos minutos hasta “siempre”). Confirmá la eliminación de cookies.

Un plus: limpiar datos de las apps

Además de las cookies, muchas aplicaciones almacenan grandes cantidades de datos. Desde Ajustes > Aplicaciones podés revisar una por una y borrar su almacenamiento, especialmente en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok. Esto puede devolverte cientos de MB o incluso varios GB y mejorar el rendimiento general del equipo.

En resumen, borrar cookies y datos es una forma sencilla de ganar espacio, cuidar la privacidad y hacer que tu celular funcione más fluido. Un hábito simple que vale la pena incorporar.