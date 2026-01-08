El tiroteo mortal de agentes de migración contra una mujer de Minnesota pone en vilo a EEUU

Protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York

Por Tim Evans y Tom ‍Hals y Kanishka Singh

MINEÁPOLIS, 8 ene (Reuters) - La muerte en un tiroteo de una madre de 37 años de Minnesota a manos de ‍un agente de inmigración estadounidense ⁠ha puesto en vilo a la ciudad de Mineápolis y a gran parte de Estados Unidos, con el potencial de convertirse en otro punto álgido en un país polarizado.

Funcionarios estatales y federales ofrecieron versiones muy distintas del tiroteo, en el que un agente no identificado mató el miércoles a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en su automóvil mientras agentes de inmigración llevaban a cabo lo que los funcionarios federales han calificado como la "mayor operación del ‌DHS jamás realizada" por el Departamento de Seguridad Nacional.

Con 2.000 ⁠agentes federales desplegados por las ciudades gemelas ⁠de Mineápolis y Saint Paul, miles de personas se congregaron para protestar por el tiroteo, mientras se convocaban manifestaciones en Nueva York, Chicago, Seattle, Phoenix, ‍Orlando y Columbus.

La operación en Minnesota, en la que participan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ⁠Estados Unidos (ICE), forma parte de las ‌medidas enérgicas del presidente republicano Donald Trump contra los inmigrantes en todo el país y de una investigación con tintes políticos sobre acusaciones de fraude contra algunos grupos sin ánimo de lucro de Minnesota de la comunidad somalí.

Al menos 56 personas se han declarado culpables desde que ‌los fiscales federales ‌bajo la anterior administración demócrata de Joe Biden comenzaron a investigar el cuidado de niños y otros programas de servicios sociales en la comunidad somalí.

La secretaria de DHS de Trump, Kristi Noem, calificó el incidente del miércoles como un acto de terrorismo doméstico, ​diciendo que un oficial experimentado siguió su entrenamiento con un acto de defensa propia.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ambos demócratas, rebatieron de inmediato la versión del Gobierno federal y culparon a Trump de lo que calificaron de provocación innecesaria al desplegar las fuerzas del orden federales.

Los relatos contrapuestos ponen de relieve la polarización política de Estados Unidos, ‍donde los partidarios de Trump respaldan con entusiasmo su versión de los hechos y sus detractores sostienen que sus afirmaciones son a menudo probadamente falsas.

Un vídeo mostró a agentes enmascarados acercándose al automóvil de Good, que estaba parado en un ángulo inusual en una calle de Mineápolis. El automóvil retrocede y se ​aleja, conduciendo brevemente en dirección al agente que abrió fuego a quemarropa.

El video no parecía mostrar contacto o alguna señal de que el oficial haya estado herido, ​aunque Noem dijo que fue tratado en un hospital y dado de alta, mientras que Trump dijo en las redes sociales que la ⁠mujer "atropelló al oficial de ICE".

Con información de Reuters