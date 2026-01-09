Aumentan los peajes de las rutas de la Costa Atlántica: cuánto cuesta viajar a Mar del Plata en el verano 2026

Después de que se confirmaran los aumentos en los valores de los peajes, viajar a la Costa Atlántica desde la Capital Federal se encareció casi en un 10%. El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el aumento de las tarifas, tanto en la autopista Buenos Aires La Plata como en las rutas 2, 11 y 74.

La actualización implica incrementos de entre 7% y 10% según el tramo que se considere y la categoría del vehículo. Se oficializó después de un pedido de la concesionaria AUBASA y se elaboró con el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT) como referencia.

Este indicador integra el Índice de Salarios, el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor, todos estimados e informados por el INDEC.

Los aumentos en los peajes de las rutas que se toman para ir a la Costa

Durante la hora pico en la autopista que une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata los usuarios deben ahora abonar hasta $5.400 (manual) o $5.307 (TelePASE) en el peaje Hudson sentido La Plata - CABA. En ese mismo trayecto, los peajes Bernal, Quilmes y Berazategui cuestan hasta $4.600 (manual) o $4.511 (TelePASE) en hora pico.

Desde CABA hacia La Plata, el peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa tiene valores de hasta $2.700 (manual) y $2.653 (TelePASE) en horario de mayor demanda, mientras que en Bernal, Quilmes y Berazategui, el costo llega a $1.900 (manual) y $1.857 (TelePASE) en hora pico.

Los viajes hacia la Costa Atlántica presentan un incremento mayor en peajes clave de la Ruta 2. En Samborombón y Maipú alcanzan los $7.000 (manual) o $6.964 (TelePASE), lo mismo que en La Huella (en ruta 11).

En General Madariaga (en la Ruta 74) las tarifas suben a $3.000 (manual) y $2.924 (TelePASE) y en Mar Chiquita, a $3.300 (manual) o $3.203 (TelePASE).

También hay suba de precios en la Ruta 74, que conecta General Madariaga con la ruta 2 y la 11. El cruce subió a $3.000 para autos y llega a $14.700 para las categorías superiores. De esta forma viajar por las rutas hacia Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell costará alrededor de 23 mil pesos.

Para qué se utiliza la recaudación de los peajes

Según el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el ajuste es necesario para sostener tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial en trazas de alto tránsito, especialmente en los meses donde la circulación de vehículos se multiplica.

Desde agosto del 2024 los peajes de AUBASA se actualizan de manera trimestral según la evolución del Coeficiente de Variación Tarifa (CVT). De este esquema se desprende el aumento de precios en un 7,17% en el mes de enero.