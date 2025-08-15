En La Plata y acompañado de candidatos legislativos de cada sección electoral, el presidente Javier Milei lanzó la campaña para las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Durante su discurso, ignoró la crisis económica, con un último dato que mostró que la inflación se aceleró, y aseguró que "el kirchnerismo es peor que el narcotraficante". El discurso estuvo plagado de insultos: aunque dijo que no lo haría más, aseguró que escuchar a sus militantes hacerlo le "sacó el síndrome de abstinencia".

El acto, en el que hablaron candidatos de todas las secciones de la provincia de Buenos Aires, estuvo marcado por la consigna "Kirchnerismo Nunca Más", concepto que La Libertad Avanza (LLA) se apropió de los organismos de derechos humanos en su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Si bien dijo que no iba a insultar más, ya que consideró que "les estaba dando un refugio a los críticos de las formas para que no discutan el verdadero contenido", los insultos en el acto no faltaron: acusó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de ser un "comunista enano", se la pasó atacando a la oposición y dejó que los libertarios que estaban en el acto insultaran cada vez que tuvieron la posibilidad. Mientras escuchaba a sus militantes despotricar contra cada dirigente opositor al que atacaba, el libertario les dijo: "Si estaba con síndrome de abstinencia, escucharlos me los sacó".

En un momento de su intervención, insistió con la idea que intenta bajar el Gobierno nacional constantemente de que la provincia de Buenos Aires es un "baño de sangre". "Con esta dejadez y este descuido, obtuvimos una provincia bañada en sangre, convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia", dijo y agregó: "La Matanza está teniendo la tasa de homicidios del país, casi seis veces más alta que la de Rosario. Esto es el kirchnerismo, es peor que el narcotraficante".

El Presidente pidió no "insultar a los ciudadanos de a pie que aún votan todavía por ellos", en referencia al kirchnerismo, debido a que aseguró que tienen las "ideas inculcadas". "Funcionan como parásitos mentales, tratemos de sacarles los parásitos", agregó.

El agradecimiento a sus candidatos y a su hermana

En la previa del discurso marcado por los insultos, el libertario les agradeció a los candidatos de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires. "Ellos son los encargados de portar la antorcha de la libertad aquí en la Provincia", opinó y añadió: "Tienen la enorme responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo".

Además, le agradeció al armador de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Y por último, y no por eso menos importante, quiero pedir un aplauso enorme para El Jefe, que ha cumplido con la tarea titánica de organizar La Libertad Avanza. Gracias a su labor hoy podemos decir que existe (LLA) y es protagonista en las 24 provincias del país", sumó.