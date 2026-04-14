La sorpresiva bomba política del Turco Asís sobre Milei: "Les gusta la pelusa"

El escritor Jorge Asís volvió a sacudir el tablero político con una de sus habituales crónicas cargadas de ironía y metáforas punzantes. Bajo el título "Les gusta la pelusa como a nosotros", el Turco lanzó una advertencia demoledora sobre la gestión de Javier Milei, a quien apoda El Tertuliano. Para el periodista, la supuesta pureza de la “nueva política” sucumbió rápidamente ante las tentaciones de la caja estatal.

En el escrito, publicado por el sitio web del diario Perfil, Asís deslizó que el gobierno actual no es una ruptura con el pasado, sino una continuación de la "concepción recaudatoria del poder". Según su visión, el oficialismo cayó en lo que define como la "chiquilinada de monetizar la presidencia", una práctica donde sectores marginales del entorno presidencial buscan beneficios económicos directos, hurgando entre los "fondos de olla" del Estado para retroalimentar ciclos históricos que se creían superados.

La crítica de Asís no se limita al presente, sino que traza un paralelismo inquietante con el kirchnerismo. Define al expresidente Néstor Kirchner, El Furia, como un actor que comprendía la "marroquinería política" no para el enriquecimiento personal, sino como una herramienta de conducción: "mientras la juntaba, conducía". En contraste, señala que los actuales "marginales" del mileísmo parecen más interesados en los “sueldos” y en beneficios menores.

Uno de los puntos más polémicos de su análisis es la mención de "La Manuela", un término utilizado para describir el dinero que se entrega "en mano". Asís relata anécdotas de la "cadena de la felicidad" que se distribuía a integrantes selectivos de los bloques políticos y sugiere que estas prácticas de entrega de dinero físico persisten bajo nuevas formas en el ecosistema libertario.

Un final "espantosamente abierto"

En su panorama caricaturizado del escenario político, Asís echa por tierra las ambiciones de permanencia del gobierno. Frente a los sueños de "16 años de mileísmo", el analista sugiere que deberían darse por satisfechos si logran completar su primer mandato. Para él, la próxima gran disrupción de la política argentina no será un nuevo León, sino la vuelta a la "normalidad": un sucesor de "traje gris" y "pelo prolijo" que cierre esta etapa de "final espantosamente abierto"

Además, la nota también pone el foco en el futuro judicial y político del círculo presidencial. Asís advierte que incluso la figura de Karina Milei, a quien denomina La Guantanamera, podría no ser suficiente para garantizar la protección que el mandatario necesita en medio de un panorama de incertidumbre total. El riesgo de terminar con una "tobillera humillante", al igual que "La Doctora" (Cristina Kirchner), es una sombra que, según el autor, empieza a proyectarse sobre la Casa Rosada.