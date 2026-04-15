El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la delicada situación que atraviesa su sucesor, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario calificó las denuncias contra el actual ministro coordinador como un "golpe para el Gobierno" y cuestionó la estrategia comunicacional del entorno presidencial para contener el escándalo.

En declaraciones a LN+, Francos se refirió específicamente a la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la cual pone la lupa sobre la adquisición de un departamento en Caballito por 230.000 dólares y los polémicos traslados de Adorni. Al respecto, el exministro no dudó en definir el viaje del funcionario y su familia a Punta del Este en un avión privado como "una imprudencia".

Según su visión, aunque el actual jefe de Gabinete está cumpliendo con las presentaciones judiciales pertinentes, la gestión de la crisis no fue la adecuada: “El jefe de Gabinete falló en dar sus explicaciones, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema”, sentenció. Además, reconoció que la controversia generó un "desgaste" innecesario en un momento donde el Gobierno debería estar capitalizando sus "logros" económicos, como la inflación de marzo que se situó en el 3,4%.

A pesar de su mirada crítica sobre el manejo del conflicto, Francos evitó pedir la salida del funcionario. “No soy quién para decir si debe renunciar o no”, aclaró, al tiempo que justificó el férreo respaldo que Javier y Karina Milei mantienen sobre Adorni. Para el exfuncionario, si el Presidente lo sostiene es porque cuenta con "elementos" e "información" que no son de acceso público.

Una posible candidatura en 2027

La reaparición de Francos no solo tuvo como eje la defensa y crítica de la actual gestión, sino también el lanzamiento de sus propias ambiciones políticas. Tras recordar que su salida se debió a tensiones internas que buscó descomprimir, manifestó su "vocación de ser candidato" para las elecciones de 2027.

Basado en encuestas que lo posicionan con una imagen positiva destacada dentro del espacio libertario, Francos aseguró que conversará con el binomio presidencial en el momento oportuno para integrar las listas, convencido de que “Milei va a ganar el año próximo” por los resultados de su gestión.