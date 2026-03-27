Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el ojo de la tormenta por su crecimiento patrimonial y crece la polémica por el caso $Libra, el gobierno de Javier Milei relevó a la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA). A través del Decreto 194/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, oficializó la designación de la doctora Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular del organismo, tras aceptar la renuncia de Alejandro Melik.

La nueva titular del organismo que, entre otras funciones, tendrá como misión analizar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, se especializa en Derecho Penal y es egresada de la UBA. Zangaro integró el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura y tiene formación en Derecho Penal Tributario.

Su llegada se produce tras la dimisión de Melik, un funcionario cercano al exministro Mariano Cúneo Libarona, cuya salida quedó fechada retroactivamente al 13 de marzo. La gestión de Melik había quedado bajo la lupa tras firmar una resolución que recomendaba interpretar las acciones Milei en el caso $Libra como "comunicación individual o privada", minimizando una investigación administrativa previa.

En paralelo a los cambios en la OA, el Ministerio de Justicia renovó la Subsecretaría de Acceso a la Justicia: la licenciada Jimena Belén Capece reemplazó al doctor Tristán Arturo Corradini. La modificación se inscribe en una serie de movimientos impulsados desde la llegada de Mahiques al Ministerio, que comenzó con el desembarco de Alejandro Ramírez en la Inspección General de Justicia (IGJ).

El escándalo que rodea al Jefe de Gabinete y el blindaje oficialista

Los cambios en el organismo de control coinciden con las semanas más complejas para Adorni. El funcionario enfrenta cuestionamientos por viajes al exterior y presuntas propiedades que no figurarían en su declaración jurada. Aunque el ministro coordinador sostuvo que su patrimonio se construyó antes de ingresar a la gestión y que "no tiene nada que esconder", la presión mediática y judicial sigue creciendo mientras el Gobierno intenta superar sospechas en la cúpula del poder que empieza a hacer mella sobre la imagen del propio Milei.

La causa judicial contra el exvocero presidencial avanzó recientemente con el testimonio del piloto Agustín Issin Hansen, quien declaró durante cuatro horas en Comodoro Py. En ese marco, se constató que el pago de vuelos privados a Punta del Este fue gestionado por un periodista de la TV Pública y amigo personal de Adorni.

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo desplegó una estrategia de "blindaje" sobre el jefe de Gabinete. Mientras intenta "pasar la página", el gobierno libertario muestra una agenda de hiperactividad, con reuniones y fotos de respaldo al funcionario cuestionado por parte de ministros y dirigentes importantes. Entre ellos, el de Patricia Bullrich, figura con peso propio dentro de la cúspide del poder libertario.



Para diluir el impacto de las denuncias que pesan sobre Adorni, el Gobierno intenta rodear al jefe de Gabinete con actores políticos influyentes y contraponer anuncios de gestión a las acusaciones de la oposición. Sin ir más lejos, Milei tiene planeado ratificar su apoyo al exportavoz este viernes en una reunión en la que se espera una nueva fotografía para el álbum de defensa política del funcionario.