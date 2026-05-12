La oposición negocia una sesión por Adorni, endeudamiento familiar y medicamentos

La oposición en Diputados intenta unificar criterios y define el temario de la sesión convocada para este jueves a las 11 que tiene como asunto principal avanzar en la interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni. En las últimas horas se profundizaron los contactos para que los legisladores se muestren también discutiendo asuntos de interés social por fuera del opaco crecimiento patrimonial del exvocero.

Pese a los rumores mediáticos y al pronunciamiento que forzó Mauricio Macri en nombre del PRO, la bancada amarilla no dará quórum. Consideran que las explicaciones deben darse en este caso exclusivamente en terreno judicial. Un camino similar recorre el bloque de la UCR. Los opositores, sin embargo, buscan fisuras en ambos espacios y lograr así algún respaldo adicional que los acerque al fundamental número 129.

“Del PRO y el radicalismo no encontramos dónde puede haber fisuras. En la UCR puede ser el correntino Diógenes González, los mendocinos de Alfredo Cornejo no van a bajar”, repasa un diputado enfocado por estas horas en asegurar el quórum. Espacios críticos al comportamiento de Adorni como el MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone tampoco acompañan la sesión. La presidenta de Provincias Unidas, el espacio que generó la convocatoria, tampoco acompañaría.

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El peronismo no formó parte del pedido de la sesión ya que consideraban improcedente avanzar sobre el jefe de gabinete en el ámbito legislativo cuando el propio accionar oficial y las novedades judiciales propiciaban el desgaste. Por eso se está acordando con Unión por la Patria sumar el proyecto que alivia a las familias endeudadas y otro que repone el programa remediar de PAMI.

“Estamos terminando de cerrar, con esas dos iniciativas estamos todos de acuerdo. El peronismo pide también sumar la emergencia pyme que es de los provincialismos”, aclara un articulador. En ese tire y afloje se suma el Frente de Izquierda que propone incorporar otros cinco proyectos entre los que se destaca la prohibición de despidos y un aumento salarial de emergencia. “No lo podemos aceptar, va a ser la biblia y el calefón”, cuestiona un diputado. También se evalúa sumar un texto sobre licencias parentales que reúne amplio consenso.

Así y todo la sesión es difícil que ocurra. El poroteo marca entre 110 y 115 legisladores confirmados, muy lejos de los 129. “Buscamos convencer a algunos sueltos de Innovación Federal. Los cordobeses están dudando, Alejandra Torres avisó que no va a estar”, confía un opositor. “Estamos medio empantanados. Por un lado se entiende a quienes plantean que le tenemos que dar un corte al tema Adorni. Pero también es necesario poner blanco sobre negro: quién está y quién no dispuesto a respaldarlo. Él vino a este Congreso, nos mintió en la cara y nos quedamos de brazos cruzados”, refuerza.

Quienes están detrás de la sesión del jueves tampoco pierden de vista lo que pueda resolver la mesa política de la Casa Rosada este martes a las 16. La agenda del oficialismo está tan trabada en el Congreso como la de la oposición y los aliados circunstanciales hacen valer su lugar. Mientras tanto el ministro del Interior, Diego Santilli, siguió articulando con gobernadores y consiguió apoyos a algunas iniciativas libertarias.

A esto debe sumarse que la agenda en cuestión es exclusivamente para obligar a las comisiones a discutir los temas. Al ser proyectos sin dictamen, se requieren dos tercios de la cámara para que sean tratados. Un número hoy imposible de alcanzar. Por ejemplo, se discutirá que la interpelación a Adorni sea debatida a la comisión de Asuntos Constitucionales.

A las 10 de la mañana ingresó de manera oficial la citación a la sesión del jueves, el plazo para expandir el temario vence hoy.