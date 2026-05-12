Hantavirus y los casos en el mundo: cuántos hay por país, uno por uno

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius encendió las alarmas sanitarias en todo el mundo. Con tres fallecidos y casos confirmados en Europa, América del Norte y Sudamérica, la situación derivó en una inédita coordinación entre los gobiernos y los organismos de salud internacionales para contener la propagación del virus.

La preocupación creció después de que se confirmara que la cepa involucrada correspondía a la variante Andes, una de las más peligrosas del hantavirus y la única con capacidad comprobada de transmisión entre personas. A partir de ese diagnóstico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de distintos países activaron estrictos protocolos de aislamiento preventivo de 42 días para pasajeros, tripulantes y sus contactos estrechos.

Mientras continúan apareciendo nuevos diagnósticos positivos en viajeros que ya regresaron a sus países de origen, se intensifica el rastreo epidemiológico para intentar frenar posibles cadenas de contagio.

Casos en Europa y América

El mapa de contagios refleja una dispersión internacional que complejiza el seguimiento. En Países Bajos, las autoridades confirmaron la muerte de dos pasajeros que habían iniciado el viaje en Ushuaia. El médico de la tripulación también dio positivo y permanece aislado bajo vigilancia médica.

Gran Bretaña reportó dos casos confirmados. Por un lado, un pasajero evacuado previamente hacia Sudáfrica y por el otro un guía del crucero, que fue trasladado a territorio neerlandés. A eso se suma un tercer caso considerado probable en la isla de Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur.

Alemania confirmó el fallecimiento de una pasajera que murió a bordo de la embarcación producto de una neumonía asociada al hantavirus, mientras que Suiza, Francia y España registraron un caso positivo cada uno.

En España, el paciente permanece asintomático y aislado en un hospital militar de Madrid. En Francia, la pasajera afectada comenzó con síntomas durante el vuelo de repatriación y continúa internada bajo observación.

La situación también alcanzó a Estados Unidos, que confirmó un primer caso positivo mediante una prueba PCR en uno de los 17 pasajeros repatriados. El paciente presenta síntomas leves y fue derivado a un centro de aislamiento de alta seguridad en Nebraska. Además, otro ciudadano permanece bajo sospecha médica y seguimiento clínico.

La conexión con Argentina y la preocupación por la variante Andes

La relación del brote con Argentina es directa, ya que el MV Hondius partió desde Ushuaia el pasado 1 de abril, antes de iniciar su recorrido de expedición. En ese contexto, el Ministerio de Salud argentino confirmó un caso positivo en un tripulante que desembarcó en Tierra del Fuego. Además, una decena de contactos estrechos permanecen bajo monitoreo epidemiológico preventivo en la región patagónica.

La confirmación de la variante Andes elevó el nivel de preocupación de las autoridades sanitarias. A diferencia de otros tipos de hantavirus, esta cepa tiene antecedentes de transmisión interpersonal, lo que obliga a extremar las medidas de aislamiento y control de contactos.

Hasta el momento, el balance global del brote en el crucero incluye:

Países Bajos : tres casos, dos de ellos fallecidos.

: tres casos, dos de ellos fallecidos. Gran Bretaña : tres casos, incluidos dos confirmados y uno probable.

: tres casos, incluidos dos confirmados y uno probable. Argentina : un caso confirmado y diez contactos estrechos bajo vigilancia.

: un caso confirmado y diez contactos estrechos bajo vigilancia. Alemania : una pasajera fallecida.

: una pasajera fallecida. Estados Unidos : un caso positivo y otro sospechoso.

: un caso positivo y otro sospechoso. Suiza, Francia y España: un caso confirmado en cada país.

Las autoridades sanitarias insisten en que el monitoreo temprano y el aislamiento preventivo son las medidas más importantes para contener el brote.