En una nueva edición de Te toman por boludo (TTxB), el director de El Destape Roberto Navarro adelantó que se viene una semana caliente para el gobierno de Javier Miei tanto en el Congreso como en las calles. La cámara de Diputados tratará este miércoles el rechazo a los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica a la par que habrá una nueva Marcha Federal a la que, además de estudiantes, ya se sumó el sector de salud. En el plano judicial, el juez Sebastián Casanello levantará el secreto de sumario de la causa de las presuntas coimas que salpican a Karina Milei, la hermana del Presidente.