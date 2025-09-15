El presidente Javier Milei protagonizará un lunes clave de actividades en Casa Rosada que incluye una nueva reunión de mesa política, la jura del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la grabación de la cadena nacional que se emitirá a las 21, en la que explicará el Presupuesto 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Dia D: Milei presenta el Presupuesto en cadena nacional y busca calmar mercados
Milei cede, pero ya no hay tiempo para la reactivación antes de las elecciones
El Gobierno concedió y permitiría un tibio atisbo de recuperación de la actividad tras la derrota en PBA, pero especialistas alertaron que no alcanza para revertir conseguir una reactivación que derive en mejoras concretas para la mayoría de la sociedad.
Aunque no lo haya dicho, Javier Milei cedió esta última semana y aceptó aflojar tibiamente el torniquete sobre la actividad vía dólar y tasas. Sin embargo, los analistas económicos advierten que este atisbo de reactivación ya no alcanzará para que la economía muestre signos de recuperación antes de las elecciones del 26 de octubre.
El Congreso y los Milei vuelven a tener una semana de enfrentamientos
Diputados apura una sesión para rechazar vetos y avanzar sobre Karina Milei y el caso Spagnuolo. También el Senado quiere indagar en las presuntas coimas de Andis. Mientras tanto, las versiones derivadas de derrotas y escándalos también rodean a Martín Menem.
La semana que inicia registrará nuevas respuestas del Congreso a Javier Milei por sus vetos, pero también que sostendrá su presión sobre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Entre derrotas electorales y escándalos, el daño no solo lo empiezan a sentir los hermanos, sino que también afecta a los miembros de La Libertad Avanza (LLA).
El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Cacerolas y dólar empujan a Milei"
Navarro anticipó la difícil semana que se le viene a Milei con el Congreso que buscará rechazar los vetos a la ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, la Marcha Federal Universitaria y el precio del dólar en la banda superior.
El editorial de Roberto Navarro en TTxB
En una nueva edición de Te toman por boludo (TTxB), el director de El Destape Roberto Navarro adelantó que se viene una semana caliente para el gobierno de Javier Miei tanto en el Congreso como en las calles. La cámara de Diputados tratará este miércoles el rechazo a los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica a la par que habrá una nueva Marcha Federal a la que, además de estudiantes, ya se sumó el sector de salud. En el plano judicial, el juez Sebastián Casanello levantará el secreto de sumario de la causa de las presuntas coimas que salpican a Karina Milei, la hermana del Presidente.
Durísimo diagnóstico del Financial Times: "La crisis más grande de Milei"
La prestigiosa publicación británica advirtió por la caída en los mercados tras el escándalo por las coimas y la derrota de LLA en las elecciones de PBA.
El Financial Times, una de las publicaciones económicas más prestigiosas del mundo, hizo un durísimo diagnóstico del momento que pasa el Gobierno, al afirmar que Javier Milei se encuentra ante la "mayor crisis de su presidencia", con repercusiones negativas en los mercados.