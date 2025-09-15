El secretario general del gobierno de Santa Fe pidió "que quede firme el reparto de los ATN"

El secretario general del gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, pidió este lunes que haya una ley que fije los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, como la que el presidente Javier Milei vetó la semana pasada. En El Destape 1070, consideró: "Este Gobierno no reparte los ATN porque no tiene gobernadores propios".

Este lunes, el Gobierno repartió ATN a las provincias de Entre Ríos, Misiones, Chaco y Santa Fe. "Nos enviaron $3 mil millones para el temporal que azotó a la provincia", explicó Cándido.

"Hemos hecho un planteo que tiene que ver con toda una serie de planteos sobre los recursos que son de las provincias y no vuelven a las provincias. Los ATN, el impuesto a los combustibles”, explicó el secretario general del Gobierno y continuó: "Queremos que a las provincias se le envíen los recursos que le corresponden".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Creemos que tiene que mantenerse firme el esquema de reparto de los ATN", siguió e insistió: "Tiene que haber una ley que garantice su reparto". "Siempre existió la discusión respecto al uso político de los ATN. No arrancó con este gobierno", agregó.

El Senado y el gobernador

Además, el secretario general del Gobierno santafesino advirtió: "Los senadores nacionales en vigencia llegaron a su banca ganándole una interna a quien hoy es gobernador y gran parte de la configuración legislativa es producto de la elección 2021 cuando el gobernador perdió la interna".

"Desde Buenos Aires se evalúan esos temas como si los legisladores fueran robots y si los gobernadores fueran infalibles y nunca hubieran perdido", explicó y profundizó: "Los gobernadores no son dueños de los diputados ni de los senadores".