Cerca de las 2 de la madrugada del pasado sábado, se produjo una balacera en la localidad de Sauce Viejo. Dos hombres estaban reunidos en una quinta cuando fueron sorprendidos por al menos dos criminales armados que intentaron asaltarlos y abrieron fuego sin mediar palabra. Uno de los disparos impactó en la nuca de Francisco Villagoy (70), quien resultó gravemente herido.

Vecinos de la zona, alertados por los disparos en la vivienda ubicada en inmediaciones de calles Uruguay y Buenos Aires al 2400, dieron aviso al 911. Personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo llegó rápidamente al lugar y preservó la escena. En tanto, una ambulancia del SIES 107 trasladó a Villagoy rápidamente hacia el hospital Cullen, donde ingresó consciente y rápidamente fue derivado a quirófano.

El director del nosocomio, doctor Bruno Moroni, explicó que el paciente continúa internado con asistencia mecánica respiratoria y, aunque mostró cierta mejoría, tiene pronóstico reservado. “Se le realizó una craneotomía descompresiva y drenaje de un hematoma subdural. Actualmente, está en terapia intensiva”, afirmó el médico en diálogo con la prensa. “Las primeras 24 horas presentó una evolución favorable, aunque su edad es un factor de riesgo que complica la recuperación”, indicó.

Efectivos de la División Homicidios de la PDI trabajaron en la quinta: entrevistaron a testigos y verificaron la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer la tentativa de homicidio. La investigación busca esclarecer cómo ocurrió el suceso y la identidad de los criminales, que escaparon luego de efectuar los disparos.

Inseguridad: un adolescente asesinado y una joven en terapia intensiva tras dos balaceras cerca de Rosario

Esa misma noche de sábado, pero en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, se registraron otros dos ataques a balazos en diferentes zonas de la ciudad vecina a Rosario. El trágico saldo fue de un adolescente muerto y una joven gravemente herida.

El primer episodio ocurrió en pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña, donde vecinos alertaron al 911 por la presencia de un herido de arma de fuego en la vía pública. Según reportaron las autoridades policiales al medio Rosario3, un joven de 16 años fue asesinado de un disparo en el rostro.

Cuando arribó el personal de la comisaría 25ª, encontraron al menor tendido en la vereda con una herida en el ojo. El médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el deceso minutos después. De acuerdo a testigos, la víctima habría mantenido una discusión con al menos tres hombres, uno de los cuales sacó un arma y le tiró a quemarropa.

Por otra parte, una joven de 21 años se encuentra internada en estado reservado luego de ser baleada en el rostro mientras estaba sentada frente a su casa. El hecho ocurrió durante la noche en el pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Ricchieri.

Según la madre de la víctima, un hombre que circulaba montado a caballo abrió fuego contra la vivienda y le dio a la mujer. Un vecino trasladó a la joven en un vehículo particular al hospital Gamen, pero debido a la gravedad de la herida, la joven fue derivada luego al Hospital Provincial, donde permanece en terapia intensiva.