Inseguridad: un adolescente asesinado y una joven en terapia intensiva tras dos balaceras cerca de Rosario

La localidad de Villa Gobernador Gálvez registró una noche de sábado cargada de violencia y sangre. En medio de la ola de inseguridad y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro para hacerle frente a la problemática, dos ataques a balazos ocurridos en diferentes zonas de la ciudad vecina a Rosario dejaron el saldo de un adolescente muerto y una joven gravemente herida.

El primer episodio ocurrió en pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña, donde vecinos alertaron al 911 por la presencia de un herido de arma de fuego en la vía pública. Según reportaron las autoridades policiales al medio Rosario3, un joven de 16 años fue asesinado de un disparo en el rostro.

Cuando arribó el personal de la comisaría 25ª, encontraron al menor tendido en la vereda con una herida en el ojo. El médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el deceso minutos después. De acuerdo a testigos, la víctima habría mantenido una discusión con al menos tres hombres, uno de los cuales sacó un arma y le tiró a quemarropa.

Por otra parte, una joven de 21 años se encuentra internada en estado reservado luego de ser baleada en el rostro mientras estaba sentada frente a su casa. El hecho ocurrió durante la noche en el pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Ricchieri.

Según la madre de la víctima, un hombre que circulaba montado a caballo abrió fuego contra la vivienda y le dio a la mujer. Un vecino trasladó a la joven en un vehículo particular al hospital Gamen, pero debido a la gravedad de la herida, la joven fue derivada luego al Hospital Provincial, donde permanece en terapia intensiva.

Plan Bandera sin soluciones: Rosario y alrededores siguen sufriendo hechos sangrientos

Estos sucesos se produjeron en el marco del Plan Bandera establecido por el gobernador Pullaro y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, para combatir la inseguridad. El año pasado se registró una disminución en los casos de violencia ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la región. Pero las alarmas de las autoridades se encendieron nuevamente en este 2025 por las estadísticas negativas registradas: además de los robos, se registraron 69 asesinatos, 59 con armas de fuego, en el departamento rosarino y localidades aledañas.

A comienzos de septiembre, dos personas fueron atacadas a balazos en la zona noroeste. Un hombre de 34 años y una mujer de 36 fueron agredidos y terminaron en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca): ambos sufrieron heridas importantes, aunque esta última se llevó la peor parte.

Según reportó el medio Rosario 3, los dos hechos se registraron en Tupac Amaru y Nicaragua. En la madrugada del 1°, una mujer, identificada como Verónica F., fue ingresada al Heca luego de ser trasladada desde el Policlínico San Martín por heridas de arma de fuego. La primera víctima recibió múltiples impactos y presentaba lesiones en brazos, tórax, abdomen y pelvis. Fue sometida a cirugía y se encuentra estable.

Poco después, a las 3, fue ingresado Nahuel C., también por lesiones sufridas luego de disparos y fue diagnosticado con fractura expuesta de tibia en la pierna derecha.

Mientras que en agosto, una mujer de 37 años, identificada como María Florencia González, fue asesinada a balazos en la intersección de Cavour y Ottone, en el barrio Empalme Graneros. Su hijo, de 16 años, también recibió un disparo y fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Según indicaron fuentes de la investigación, dos sicarios a bordo de una moto abrieron fuego de manera directa contra madre e hijo, aunque no se descarta que hayan confundido a las víctimas. "Parecía que vinieron a matar a alguien, pero no sabemos si era a ellos o si fue un error", relató en declaraciones para medios locales un vecino que presenció el momento.