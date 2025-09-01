Rosario inició septiembre cargado de violencia: dos heridos tras un ataque a balazos

La ciudad de Rosario comenzó el mes de septiembre atravesada por un hecho cargado de violencia. En medio de la ola de inseguridad y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro para hacerle frente a la problemática, dos personas fueron atacadas a balazos en la zona noroeste. Un hombre de 34 años y una mujer de 36 fueron agredidos y terminaron en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca): ambos sufrieron heridas importantes, aunque esta última se llevó la peor parte.

Según reportó el medio Rosario 3, los dos hechos se registraron en Tupac Amaru y Nicaragua. A las 2.25 horas de este lunes, personal del Heca ingresó a Verónica F. al centro de salud, luego de que fuera trasladada desde el Policlínico San Martín por heridas de arma de fuego. La primera víctima recibió múltiples impactos y presentaba lesiones en brazos, tórax, abdomen y pelvis. Fue sometida a cirugía y se encuentra estable.

Poco después, a las 3, fue ingresado Nahuel C., también por lesiones sufridas luego de disparos y fue diagnosticado con fractura expuesta de tibia en la pierna derecha. Los hechos están siendo investigados por las autoridades policiales. Este suceso sangriento se da en el marco del Plan Bandera establecido por el gobernador Pullaro y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, para combatir la inseguridad.

Si bien el año pasado se registró una disminución en los casos de violencia, ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la región, las alarmas de las autoridades se encendieron nuevamente en este 2025 por las estadísticas negativas registradas: además de los robos, se registraron 69 asesinatos, 59 con armas de fuego, en el departamento rosarino y localidades aledañas.

A comienzos de agosto, una mujer de 37 años, identificada como María Florencia González, fue asesinada a balazos en la intersección de Cavour y Ottone, en el barrio Empalme Graneros. Su hijo, de 16 años, también recibió un disparo y fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Según indicaron fuentes de la investigación, dos sicarios a bordo de una moto abrieron fuego de manera directa contra madre e hijo, aunque no se descarta que hayan confundido a las víctimas. "Parecía que vinieron a matar a alguien, pero no sabemos si era a ellos o si fue un error", relató en declaraciones para medios locales un vecino que presenció el momento y pidió resguardar su identidad. Los investigadores no pasan por alto que el tiroteo se produjo justo frente a un búnker de droga conocido en la zona. De hecho, la noche anterior ese mismo punto de venta había sido atacado a balazos, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Una escuela de Rosario debió suspender las clases por los múltiples robos que sufrió: "En manos de delincuentes"

En este contexto crítico, la escuela Constancio Vigil suspendió las clases por una serie de robos que sufrió el establecimiento. Entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto, la escuela de Ayacucho al 2700 fue blanco de ladrones que rompieron rejas, conexiones eléctricas y se llevaron ventiladores, reflectores y material didáctico.

Ya en febrero pasado atravesaron una situación similar. “Necesitamos que nos cuiden, y ahora fondos para lo roto y lo robado”, le reclamaron las autoridades educativas a Pullaro y al intendente Pablo Javkin.

“Sin clases hasta que podamos resolver esta situación. La escuela no puede estar a la deriva, en manos de delincuentes”, se quejó Maricel en diálogo con Rosario 3, una de las docentes que precisó que los ladrones ingresaron por las salones de 4º y 5º grado y se llevaron dos ventiladores, reflectores y el bate de baseball de la profesora de Educación Física que lo había prestado a la institución para las clases de gimnasia.