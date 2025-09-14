El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Cacerolas y dólar empujan a Milei"

El editorial de Roberto Navarro en TTxB

En una nueva edición de Te toman por boludo (TTxB), el director de El Destape Roberto Navarro adelantó que se viene una semana caliente para el gobierno de Javier Miei tanto en el Congreso como en las calles. La cámara de Diputados tratará este miércoles el rechazo a los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica a la par que habrá una nueva Marcha Federal a la que, además de estudiantes, ya se sumó el sector de salud. En el plano judicial, el juez Sebastián Casanello levantará el secreto de sumario de la causa de las presuntas coimas que salpican a Karina Milei, la hermana del Presidente.

"El pueblo le dice 'no' a Milei", resumió Navarro en alusión a las movilizaciones de la semana pasada y el cacerolazo del viernes, en barrios que acompañaron a Milei en 2023 como Recoleta. "Milei dijo que no va a cumplir los vetos. Estamos ante una situación límite. Se habla en todas las mesas de una Asamblea Legislativa después de octubre si es que hay una derrota catastrófica", analizó.

Ademeás destacó el aumento del dólar que fue del 41% en lo que va del año y ya está prácticamente en el techo de la banda. "Milei, ante la situación de caída económica y corrupción, le dice a Karina que vaya a hacer campaña. ¿Por qué la manda? Karina no puede hablar. No tiene capacidad de expresar lo que quieren decir. La fueron a ver 100 personas y no podía hablar. Es una situación tan patética. La decadencia de este Gobierno nos pone en una situación tan patética", agregó Navarro.