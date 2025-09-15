Mientras la mayoría de las encuestas vaticinaba un escenario cerrado o incluso favorable a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, la contundente victoria de Fuerza Patria cambió el escenario de cara a los comicios del próximo 26 de octubre. Ese domingo se definirá el futuro inmediato del Congreso: se elegirán 127 diputados y 24 senadores, en un contexto de polarización y fuerte tensión política.

Los resultados de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires reforzó el liderazgo del gobernador Axel Kicillof en la oposición nacional e intensificó la presión sobre una administración que deberá afrontar la campaña con serios problemas económicos y debilitada en el principal distrito electoral del país. En ese contexto, un informe de la empresa CB Consultora Opinión Pública, que tiene origen en la provincia de Córdoba y que se hizo conocida en mayo de 2020, cuando comenzó a publicar un ranking de gobernadores, realizó una medición de la intención de voto bonaerense para los próximos comicios nacionales, donde el Gobierno nacional se juega a todo o nada para enderezar el rumbo de la gestión.

Antes de la elección provincial, la misma consultora mostraba una ventaja de 5,3 puntos para el peronismo, que aumentó a 8 con una medición el mismo día de la votación. La brecha final fue de 13: Fuerza Patria obtuvo el 47,28% de los votos, mientras que LLA quedó en segundo lugar, con el 33,71%. Antes de las legislativas locales, también daba cuenta de una ventaja de José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza, por 6,4 puntos, para las elecciones del próximo mes. La tendencia cambió, y hoy el favorito es el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

Quién gana hoy en Buenos Aires según la última encuesta: Espert o Taiana

Tras la paliza que recibió la administración de Javier Milei, el estudio de la consultora que dirige el analista Cristian Buttié presentó un relevamiento bonaerense de 1.027 casos, relevados entre el 8 y el 12 de septiembre, con +/- 3,1% de margen de error. El informe de CB analizó las imágenes de los dos principales candidatos a diputados nacionales y los evalúa en dos pujas: imágenes y potencial electoral, en el que ambos prevalece el excanciller peronista.

En relación con la imagen, Taiana y Espert tienen casi la misma positiva, con un 32,8% y un 32,7% respectivamente, pero el economista libertario tiene una valoración negativa profundamente más alta que lo empuja hacia abajo, con un 57,2%. Por su parte, Taiana solo tiene un rechazo del 30,4%.

A la hora de evaluar el potencial electoral, Taiana tiene una base del 26,6% que seguro lo votaría, mientras que un 17,7% podría votarlo, un 45,8% nunca lo votaría y un 9,8% de no sabe. Por su parte, Espert muestra un 25,7% que seguro lo votaría, un 11,8% que podría votarlo y un 55,1% que nunca lo votaría, mientras que el 7,3% restante no sabe.

Elecciones 2025: una encuesta reveló que el peronismo lidera la intención de voto en Buenos Aires

Con esos datos, la intención de voto pareciera haberse revertido en favor de la corriente peronista. En su sondeo de agosto, la consultora informaba una ventaja libertaria del 37,9% contra el 31,5% de Fuerza Patria, pero ahora, la lista encabezada por Taiana se impone con un 41,7% contra el 35,4% de la boleta de Espert.

Completan la lista Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con un 6,2%; Nicolás del Caño (FIT) con el 3,1%; y María Eugenia Talerico (Potencia) con el 2,6%. En un escalón por debajo, cierran Fernando Gray (Unión Federal) con el 2,1%; Fernando Burlando (Propuesta Federal) con un 1,8% y Santiago Cúneo (MDCA) con el 1,3%. Mientras tanto, un 1,7% se inclina por otras vías; 1,4% votarían en blanco y un 2,7% no sabe.

Un último dato revelador de la encuesta de CB podría ser clave para los comicios. Luego de un año marcado por el ausentismo electoral en los distintos comicios locales que se celebraron a lo largo y ancho de todo el país, el estudio prevé una mayor presencia de bonaerenses en las urnas, con un 71,8% que manifestó su intención de ir a votar el 26 de octubre.