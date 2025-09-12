Camino a Octubre, Kicillof se mostró con Taiana y pidió "llenar el Congreso de diputados de Fuerza Patria"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró la Escuela Secundaria N°58 en San Martín y lo hizo con Jorge Taiana, cabeza de lista de Fuerza Patria de cara al 26 de octubre. El mandatario volvió a la Primera Sección, un territorio clave que se ganó por más de 10 puntos y que fue clave en la victoria de domingo 7 de septiembre pasado. Durante el acto, el mandatario dijo: “Vamos a trabajar para que en las elecciones del próximo 26 de octubre quede claro nuestro mensaje: hay que llenar el Congreso nacional de diputados y diputadas que estén dispuestas a pelear para cuidar y defender la educación pública”.

En tanto, Kicillof se refirió a la situación actual del gobierno nacional: “Ante un Gobierno que no escuchó a las urnas y vetó la ley de financiamiento universitario, demostramos con hechos que siempre vamos a defender de manera inclaudicable a la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles”, afirmó. Sobre la escuela secundaria en San Martín, el mandatario dijo que “forma parte de un plan de infraestructura que presentamos ni bien asumimos en la Provincia y que nos permitió ya construir 287 nuevos edificios educativos”. “Mientras Milei vetaba la ley para las universidades, nosotros inaugurando escuelas públicas. Mientras Milei vetaba la ley para el Garrahan, nosotros inaugurando centros de salud. Mientras Milei atacaba el federalismo, nosotros abriendo una nueva Casa de la Provincia”, cerró.

El candidato a diputado nacional Jorge Taiana dijo que la inauguración de la escuela “es el resultado de un Estado provincial que está presente en los barrios porque comprende que sin educación pública no hay futuro para nuestro pueblo”. Además, criticó al gobierno de Javier Milei: “Esta escuela se construyó a pesar de todas las dificultades que implica tener un Gobierno nacional que está en contra de la obra pública: se pudo hacer porque aquí estamos convencidos de que la función de las y los gobernantes es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los argentinos”.

De la inauguración de la Escuela Secundaria N°58 participaron la vicegobernadora; el director general de Cultura y Educación,; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos,; de Justicia y Derechos Humanos,; de Hábitat y Desarrollo Urbano,; el intendente local,; la directora de la institución,; la directora ejecutiva del OPISU,; los subsecretarios de Educación,y de Infraestructura Escolar,

A partir de una inversión de $1.933 millones del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) se dio respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas del barrio Libertador, que hasta el momento no contaba con oferta del nivel secundario. Funciona en el mismo predio de la Escuela Primaria N°87 y cuenta con seis aulas, talleres y un sector de vestuarios.

Al respecto, Magario señaló: “Mientras la ausencia del gobierno nacional impacta negativamente en el desarrollo de nuestras comunidades, nosotros estamos comprometidos con el acceso a la educación pública para que más de 5 millones de estudiantes tengan la oportunidad de formarse”. “Sabemos que falta mucho por hacer y vamos a seguir reclamando los fondos que les corresponden a los bonaerenses: con los $12 billones que Milei le adeuda a la Provincia podrían construirse más de 5.000 nuevas escuelas”, indicó.

Durante la jornada, se hizo entrega de 600 guardapolvos, 180 sillas y 90 mesas para instituciones educativas del distrito, producidas por internos del Polo Industrial Textil de la Unidad Penitenciaria N°37 de Barker y del Polo Industrial de Mobiliario Escolar de la Unidad Penitenciaria N°57 de Campana.

“Estamos distribuyendo guardapolvos y mobiliario que fueron elaborados por internos en los talleres de nuestras unidades penitenciarias como parte del programa ‘Más Trabajo, Menos Reincidencia’”, subrayó el gobernador y añadió: “La articulación entre diferentes áreas de Gobierno nos permite generar estas políticas que generan trabajo para prevenir el delito y, al mismo tiempo, dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas de las escuelas bonaerenses”.

Por su parte, el intendente Moreira remarcó: “Hoy es un día de celebración para todos los que estamos orgullosos de la educación pública y creemos en un Estado presente, cercano y eficiente”.”Este polo educativo fue una demanda de nuestra comunidad durante muchos años y hoy es una realidad gracias a un Gobierno provincial sensible, que pone al bienestar de nuestro pueblo en el centro de sus prioridades”, sostuvo.