Larroque, en un encuentro sobre discapacidad: “El domingo perdió la crueldad y ganó la comunidad”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, encabezó este jueves en La Plata una reunión con referentes de discapacidad de los 135 municipios bonaerenses, acompañado por el intendente de La Plata, Julio Alak, y la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. En ese marco, afirmó que en la elección provincial, en la que se impuso Fuerza Patria, “el domingo perdió la crueldad y ganó la comunidad”.

En la jornada, se presentó un aplicativo desarrollado en forma conjunta por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Municipalidad de La Plata, que será puesto a disposición de todos los municipios de la Provincia. La herramienta permitirá documentar los casos de personas con discapacidad alcanzadas por las suspensiones de pensiones no contributivas y garantizar un registro unificado en los 135 distritos bonaerenses.

Durante la apertura, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, Larroque advirtió que “desde el Estado provincial no solo sufrimos el ataque en materia de pensiones, también la Provincia está sometida a un recorte por parte del Gobierno nacional. Nos han quitado 12 billones de pesos”.

En ese marco, remarcó el esfuerzo de la gestión bonaerense al señalar que “el gobernador Axel Kicillof definió un aumento del 100% en los peculios de los Talleres Protegidos y del 40% en las becas, lo que representa 3.000 millones de pesos más de inversión para programas de discapacidad”. Y convocó a construir una respuesta colectiva: “Esta reunión es para organizarnos, escucharnos y ponernos de pie frente a la ofensiva del Gobierno nacional. Tiene que ser una acción coordinada, que ponga un límite y obligue a un cambio de postura. Una reflexión urgente y necesaria”.

El ministro también cuestionó la política de ajuste del presidente Javier Milei: “Miran con lupa las pensiones para personas con discapacidad y andan con una venda en los ojos, con toda la guita que se fuga en la timba financiera”.

En esa misma línea, Alak aseguró que con esta iniciativa “comienza la tarea de organizar a las víctimas en la Provincia de Buenos Aires”. El intendente agradeció el trabajo de las áreas provinciales y municipales en materia de discapacidad, destacó el impulso de Larroque para convocar a esta jornada y reconoció la tarea de Tolosa Paz en el Congreso, que viene reclamando la restitución de las pensiones suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tolosa Paz, por su parte, cuestionó la modalidad de las suspensiones: “Una auditoría está muy lejos de ser lo que hizo el Gobierno Nacional. Porque no hay auditoría atrás de una simple carta documento enviada casi adrede a un domicilio inexistente”.

A su vez, la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, reafirmó el compromiso de la Provincia y los municipios al señalar: “Acá tenemos una Provincia que no va a dar un paso atrás y sabemos que están ustedes en los municipios que tampoco van a dar un paso atrás para defender a las personas con discapacidad de toda la Provincia de Buenos Aires”. La funcionaria además, puso de relieve la acción del Consejo Provincial de Discapacidad (Coprodis), un ámbito de diálogo en el que se viene trabajando en el desarrollo de herramientas para poder acompañar a las personas con discapacidad y a los municipios.

El impacto de la situación provocada por el Gobierno nacional con la baja de pensiones se reflejó también en testimonios como el de Manuel, vecino de Navarro, quien relató las dificultades que atraviesa al no contar con cobertura médico -asistencial: “Tengo una discapacidad. No sé por qué me llegó la carta esta. No sé leer ni escribir. Ahora está dada de baja. Y acá estoy, luchando”. En su municipio, de apenas 20.000 habitantes, ya hay 40 personas en la misma situación.

La convocatoria, impulsada por la Provincia, tuvo como eje el trabajo articulado con todos los municipios y la puesta en marcha de políticas que permitan acompañar a las personas con discapacidad frente al avasallamiento del Gobierno Nacional, que avanzó con auditorías y recortes en pensiones.

El encuentro contó además con la presencia del director provincial de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, autoridades provinciales y municipales e integrantes de distintas asociaciones e instituciones vinculadas a la temática, que sumaron su voz al reclamo colectivo.

En la parte final de la jornada, la presentación del instructivo del aplicativo estuvo a cargo de Ayelén Pino, directora provincial de Políticas de Cuidados, y Florencia Espinosa, secretaria de Eficacia Administrativa e Información Estratégica de la Municipalidad de La Plata, quienes explicaron el funcionamiento del sistema y su implementación en todo el territorio bonaerense.