Buenos Aires desmiente una fake news de LN+: “Majul miente”

El jueves por la noche en el programa que Luis Majul tiene en el canal LN+ realizaron un informe titulado “Las cámaras de Axel”, en el cual se mostraba la compra del Ministerio de Seguridad de 10 cámaras a precios por encima del mercado. Sin embargo, el titular de dicha cartera, Javier Alonso, desmintió el hecho ya que las cámaras nunca se compraron y le pidió “dignidad” al periodista para “aclarar” la fake news. Además, afirmó: “Ya le hemos hecho llegar toda la documentación que lo comprueba”.

Durante el programa , uno de los panelistas afirmó que el gobierno provincial “se zarpó en el monto”, ya que era “casi 300 millones de pesos por 10 cámaras”. El propio Majul valoró el comentario y agregó: “Las pagó gobierno de Axel Kicillof. Y esto fue para el ministerio de Seguridad, ‘no es para un barrio que mira cuando un chorro te está por chorear’”. La compra nunca se efectuó.

El expediente oficial que muestra que la compra fue rechazada

El cruce en redes sociales

Según se detalla del expediente de la provincia de Buenos Aires con fecha 2 de septiembre, “los valores ofertados por la firma TE FITTI S.A" por lo que "no resulta corriente ni conveniente a los intereses fiscales, teniendo en cuenta que la diferencia porcentual entre el valor de referencia y los ofertados exceden los márgenes establecidos dentro de los estándares de razonabilidad de precio”.

A través de su cuenta de X, el ministro de Seguridad cruzó a Luis Majul: “Majul Miente. Sodomizados por el poder siempre”, tituló. “Les dijeron ‘ensobrados’ y que ‘no son lo suficientemente odiados’, y no se movió una mosca. Basta que el Peronismo se incorpore en una demostración de fuerza y apoyo histórico, señalando un camino de recuperación y esperanza en nuestra patria, para que los ‘periodistas operadores’ digan presente con sus mentiras”, agregó.

De esta manera, Alonso aclaró que la licitación “fue RECHAZADA”, y le pidió que se rectifique: “Nosotros pensamos como usted, Majul: era muy caro y por eso el Ministerio de Seguridad lo rechazó. Tenga la dignidad de aclarar, ya le hemos hecho llegar toda la documentación que lo comprueba”.

El periodista Luis Gasulla, columnista del programa de Luis Majul y uno de los que contó la supuesta “compra” de cámaras, aclaró por su cuenta que no había sido así. “Finalmente, el Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires no adquirió las 10 cámaras Sony último modelo por considerar la oferta única con un costo excesivo. Nobleza obliga. Hay que reconocer si la medida es correcta. La licitación quedó suspendida. Anoche contamos sobre la adquisición de las cámaras en @lanacionmas y Alonso había frenado la compra”, explicó Gasulla.