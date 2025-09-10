Papelón en LN+: el Pelado Trebucq hizo un móvil para pegarle a Fuerza Patria y la gente lo humilló

El Pelado Trebucq y un móvil de LN+ que no salió según lo planeado.

La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo pasado en Buenos Aires siguen reverberando aún habiendo pasado más de 72 horas. Desde el Gobierno han tomado cartas en el asunto, incluyendo una cadena nacional programada para el lunes y el anuncio de una mesa de diálogo. En los mercados. En la sociedad. En la televisión y entre el periodismo. En muchos otros ámbitos de la vida también ha repercutido profundamente.

Precisamente debido a ello, desde LN+ llevaron un móvil a la localidad de Quilmes para buscar a vecinos disgustados con el triunfo del peronismo, con el Pelado Trebucq desde los estudios. Sin embargo, nada salió como esperaban: de las cuatro personas que entrevistaron, todos dejaron entrever que votaron a Fuerza Patria y que están conformes con la gestión de Mayra Mendoza.

Kicillof festejó el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires

Papelón en LN+: el móvil que les salió mal

La primera de las personas interceptadas calificó los comicios como "difíciles" y de Fuerza Patria opinó que "ha resurgido, esperemos que cada uno haga su cuenta de qué hizo bien y qué hizo mal para el bien de todos". Tras ser consultada sobre si estaba conforme con los resultados, respondió afirmativamente.

"Sí, fui a votar, es lo que se esperaba", manifestó una segunda mejor, que señaló que "acá estamos bien". Una tercera deslizó que fue "una buena elección", mientras que la persona que la acompañaba se explayó un poco más al respecto: "Ha hecho un hermoso trabajo la intendenta acá. Es más, los que no son de la idea de ella incluso dicen que ningún intendente varón ha hecho lo que hizo ella".

"Yo pensé que podía haber una diferencia, porque la realidad es que la gente está muy mal, más que nada la falta de trabajo. No hay trabajo, despiden, las panaderías cierran, no hay movimiento, se tiene que reavivar", concluyó la señora, ante los constantes "muy bien" y "mirá" de Trebucq.