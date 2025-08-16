Adorni festejó el fallo por YPF en Estados Unidos

Manuel Adorni festejó en redes sociales la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que suspendió la entrega de las acciones de YPF. Adorni, uno de los dirigentes más importantes de Javier Milei, también cargó contra el kirchnerismo por el "intervencionismo" y sus "gestiones decadentes".
Elecciones 2025 EN VIVO: se cierran las listas y definen quiénes son los candidatos
El próximo domingo se definirán las candidaturas para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Seguí en vivo: quiénes son los candidatos y cómo se configura el armado de alianzas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, festejó en su cuenta de X (ex Twitter) la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que suspendió el fallo de la jueza Loretta Preska y Argentina no deberá entregar, por el momento, el 51% de las acciones de YPF.
"Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin", publicó Adorni en sus redes sociales.
La oposición va por otro golpe contra Milei: ahora quiere voltear los vetos
El peronismo y los bloques de Facundo Manes y Miguel Ángel Pichetto insistirán con la emergencia en discapacidad, el aumento de jubilaciones y la moratoria. También pretenden poner en funcionamiento la comisión $Libra y sancionar la ley que otorga fondos a las provincias.
El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, junto a otros espacios opositores, pidieron formalmente la convocatoria a una sesión especial para el miércoles al mediodía con el objetivo de rechazar los vetos del presidente Javier Milei a los proyectos de declaración de emergencia en discapacidad, de emergencia y situación de catástrofe en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y el pago de un bono extraordinario previsional para los jubilados de la mínima. El jefe de Estado ya advirtió que si el Congreso rechaza sus vetos, judicializará cada medida con el fin de preservar el supuesto orden fiscal que fijó el Gobierno.
En modo campaña, Milei volvió a los insultos: "Los K son peor que el narco"
Hace unos días, el Presidente prometió que no insultaría más. "Escucharlos me sacó el síndrome de abstinencia", les dijo a sus militantes mientras entonaban improperIos. Antes, le había dedicado un pasaje entero de su discurso a decirle "Enano" al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En La Plata y acompañado de candidatos legislativos de cada sección electoral, el presidente Javier Milei lanzó la campaña para las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Durante su discurso, ignoró la crisis económica, con un último dato que mostró que la inflación se aceleró, y aseguró que "el kirchnerismo es peor que el narcotraficante". El discurso estuvo plagado de insultos: aunque dijo que no lo haría más, aseguró que escuchar a sus militantes hacerlo le "sacó el síndrome de abstinencia".
Juicio YPF: Argentina mantiene las acciones mientras Milei negocia con los buitres
La Justicia de EE.UU. suspendió la orden de que el país entregue el 51% de sus acciones en la petrolera. Pero Milei, al comunicar la noticia, reiteró que la culpa de este juicio es del Estado Argentino, argumento a favor de los buitres con los que, también dijo, hay que negociar. ¿Por qué Milei insiste en que hay que pagar algo que la Argentina siempre dijo que no?
Argentina logró un fallo que suspende, por ahora, la orden de entregar 51% de sus acciones en YPF como anticipo del pago por la condena 16.000 millones de dólares por la reestatización de la empresa. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones del 2do Distrito de Nueva York frente al fallo de la jueza Loretta Preska que ordenaba la entrega de las acciones a pedido del fondo buitre Burford. La decisión no es definitiva, pero posterga la cuestión de las acciones del Estado en la petrolera por varios meses. Y acepta, a su vez, al Departamento de Justicia de EE.UU. como amicus curiae en el caso a partir de su planteo a la jueza de que no juegue a ser magistrada universal dándole órdenes a otros países sobre sus bienes desde un tribunal local en Nueva York.
Los Milei ya puntean los primeros números de las listas, priorizando a puros y conocidos
A dos días de que se definan los nombres para las candidaturas a diputados y senadores nacionales, La Libertad Avanza comienza a confirmar los primeros casilleros para los dirigentes pintados de violetas.
A dos días del cierre de listas para las elecciones nacionales, los nombres de las boletas de La Libertad Avanza (LLA) comienza a confirmar los nombres para el Congreso. Al igual que para la elección de la provincia de Buenos Aires, el partido de Javier y Karina Milei busca definir los casilleros de quienes buscarán las bancas en Diputados y el Senado, entre los que predominará el purismo entre las filas violetas.