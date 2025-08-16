Adorni festejó el fallo por YPF en Estados Unidos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, festejó en su cuenta de X (ex Twitter) la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que suspendió el fallo de la jueza Loretta Preska y Argentina no deberá entregar, por el momento, el 51% de las acciones de YPF.

"Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin", publicó Adorni en sus redes sociales.