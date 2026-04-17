Sin obra pública provincial: mientras Zdero se reúne con Milei en Buenos Aires, Chaco se inunda cada vez más

Un fuerte temporal volvió a golpear a la provincia del Chaco esta semana y puso en discusión la falta de inversión en obra pública provincial por parte del gobierno de Leandro Zdero, con graves problemas estructurales en infraestructura urbana y rural. En la ciudad de Resistencia se registraron 148 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que provocó anegamientos generalizados, calles intransitables y complicaciones en numerosos barrios, mientras el mandatario chaqueño se encontraba en Buenos Aires, acompañando a Javier Milei como expositor del AmCham Summit 2026.

La intensidad de las precipitaciones, concentradas en un corto período, generó el colapso de desagües pluviales y el ingreso de agua en viviendas. Vecinos de distintos puntos de la capital chaqueña reportaron acumulaciones importantes, especialmente en zonas bajas donde el escurrimiento es más lento o insuficiente. Del mismo modo, en localidades del Área Metropolitana del Gran Resistencia y en otras zonas de la provincia, los registros superaron los 100 milímetros en pocas horas.

En el caso de Resistencia, la problemática también tiene raíces estructurales. La topografía baja de la ciudad, sumada al crecimiento urbano acelerado y a una infraestructura pluvial insuficiente, genera un escenario propenso a inundaciones ante lluvias de gran intensidad. Sin embargo, frente a esta situación, desde la UOCRA Chaco apuntaron contra el bajo nivel de presupuesto asignado a la región para obras provinciales por parte del gobernador Leandro Zdero y advirtieron que todavía no se conocen los "programas" destinados al sector de cara al 2026.

Según pudo conocer El Destape hace meses, el secretario general de la UOCRA provincial, Ariel Ledesma, explicó que el sindicato observa un crecimiento de la informalidad laboral. “Estamos viendo mucha informalidad en el sector, y en lugar de discutir cómo generar trabajo, nos quieren llevar todo el tiempo a hablar de reforma laboral”, cuestionó Ledesma. Para el dirigente, el eje debería estar puesto en crear empleo genuino: “Mientras no generemos puestos de trabajo y consumo, nunca vamos a poder discutir en serio una reforma”, reafirmó.

Zdero acompañó a Milei y reafirmó su apoyo

Mientras la provincia registraba lluvias intensas con inundaciones en todo el territorio provincial, el gobernador chaqueño participó como expositor del AmCham Summit 2026, el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, junto a Milei. Durante su exposición, el gobernador chaqueño invitó a inversores y empresarios a apostar por la provincia, mientras en simultáneo crecían las denuncias por inundaciones.

Cabe destacar que durante el evento, la nueva presidenta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, Mariana Schoua, validó el rumbo del Gobierno en materia de equilibrio fiscal e inflación. Sin embargo, lanzó una advertencia respecto de que la estabilidad por sí sola no alcanza para transformar la realidad ya que para las grandes empresas el "orden" macroeconómico es apenas el piso y el punto central del reclamo fue el pedido de una "reforma fiscal profunda".

AmCham exige un alivio impositivo que elimine la superposición de tributos entre Nación y provincias, bajo la premisa de que la actual presión fiscal es el principal "desincentivo" para pasar de la especulación financiera a la inversión en la economía real. Schoua planteó que la simplificación tributaria no es un detalle técnico, sino una decisión política de competitividad necesaria para que Argentina deje de exportar apenas el 14% de su PBI, un nivel que las empresas consideran bajísimo en comparación con otros países de la región.

"La simplificación no es un tecnicismo: es una decisión de competitividad", sentenció la CEO de Aconcagua Energía, vinculando directamente la carga impositiva con la capacidad de Argentina para insertarse en el mundo. Este reclamo cobra fuerza ante los datos de la macroeconomía: con un dólar que se mueve por debajo de los precios, las empresas advierten que "sin inversión no hay desarrollo, y sin reglas claras no hay inversión".